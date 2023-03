María Luisa Cordero reitera que Fabiola Campillai puede ver: “A lo mejor está ocultando algo”

23 de Marzo de 2023

La diputada María Luisa Cordero (IND-RN) salió al paso de la polémica generada por sus dichos contra la senadora Fabiola Campillai (IND), reiterando que la parlamentaria no está ciega e incluso dejando ver que “está ocultando algo”.

En entrevista con Publimetro, Cordero reafirmó que la bomba lacrimógena que Patricio Maturana le disparó en el rostro a Campillai no le quitó la vista, asegurando que “en primer lugar, cuando fue el Apruebo, me correspondió mirar cuando votó la señora Campillai y me di cuenta -porque yo había visto unos gestos de ella que parecía que tenía visión en un ojo- que ella tomó el voto y lo introduce justo en el orificio que estaba destinado en la urna para votar y cómo que dobló la cabeza. Tengo la impresión que es el ojo derecho (el que puede ver). Ese que desafortunadamente le quedó más abajo en la cara”.

La médica planteó que esto era “bueno”, indicando que “por suerte se le salvó la visión en un ojo”.

Pero María Luisa Cordero fue más allá y sostuvo que un colega de un hospital donde se atendió la senadora Campillai le expresó las mismas dudas.

“Me dijo que a él le llamaba mucho la atención que la señora Campillai, que era trabajadora de una empresa, antes de los tristes incidentes que se vio expuesta, nunca activara el seguro contra accidente”, apuntó.

“Me dice ‘lo que a nosotros nos llama la atención que ella nunca activó su seguro contra accidente’ Yo le dije, ‘bueno, ¿y qué significa eso, en términos concretos? ‘Bueno, probablemente ella no quiere exponerse al riesgo de ser evaluada del punto de vista de su pérdida visual, porque a lo mejor está ocultando algo’”, argumentó Cordero.

Respecto a las acusaciones de incitar al odio por sus dichos, las rechazó de plano, dejando en claro que “no es un acto de odio, todo lo contrario, es ‘oye, qué bueno, la señora Campillai no perdió totalmente la visión”.

Senadora Campillai anuncia acciones legales

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai anunció que tomará acciones legales contra su par de la Cámara de Diputados.

“Yo voy a llegar donde tenga que llegar, porque no puede ser que en Chile aún exista el negacionismo. Vamos a hacer todo lo posible para impulsar un proyecto de ley que está en el Senado”, dejó en claro la legisladora independiente.

En esta línea, puntualizó que “en el Senado yo tuve el apoyo transversal, también Renovación Nacional me apoyó. Les agradezco a todos los senadores que estuvieron, porque fue un apoyo unánime, también en la Cámara de Diputados, al igual que el Gobierno”.