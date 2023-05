Juan Sutil reconoce aportes a campañas de Diego Schalper y a su “amiga personal” Natalia Piergentili

11 de Mayo de 2023

Entre estos parlamentarios apuntados por Ibáñez estaban Diego Schalper (RN) y los diputados UDI Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma.

Compartir

Juan Sutil, ex candidato al Consejo Constitucional por Chile Vamos, reconoció que entregó aportes a las campañas parlamentarias del diputado RN Diego Schalper y Natalia Piergentili, presidenta del PPD.

Y es que el otrora líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se querelló contra el timonel de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, quien planteó que el empresario le ha “pasado un par de millones de pesos a parlamentarios de Chile Vamos” para que votaran a favor de las AFP por ejemplo.

Entre estos parlamentarios apuntados por Ibáñez estaban Diego Schalper (RN) y los diputados UDI Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma.

Frente a estos dichos, Juan Sutil declaró a 24 Horas que Diego Ibáñez “imputa en mi persona hechos que no son reales, ni es verdad. Yo no le he dado nunca plata a un diputado para que tenga una decisión en una elección y él lo dice claramente”.

“He actuado siempre correctamente toda mi vida, en el marco de la ley (…) cuando él habla de estos hechos está hablando de que, supuestamente, he cometido un cohecho o un soborno y eso es falso. Y él tiene que pagar por mentir”, puntualizó.

Sutil dejó en claro que “jamás le he hecho un aporte en una campaña al señor Alessandri y, menos, al señor Coloma”, aunque reconoció que a Diego Schalper sí “como lo he hecho a otros candidatos (…) y lo hago de acuerdo cómo establece la ley”, como también a Natalia Piergentili “cuando fue candidata a senadora, y por qué no lo puedo decir si es mi amiga personal y eso es público”.

Pero Juan Sutil también comentó los resultados de la elección del Consejo Constitucional, mostrándose en contra de la paridad.

“Me parece que la paridad de entrada está bien, pero en la salida me parece inaceptable porque se vulnera o se pasa por encima de la voluntad popular. Meterle la mano a la urna es atentar contra el principio de la democracia representativa y en el mundo privado normarlo por ley también es incorrecto”, sentenció.