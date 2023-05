Ministra Orellana advierte retrocesos para las mujeres con eventual nueva Constitución: “Siempre puede ser peor”

15 de Mayo de 2023

La titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se refirió al control que tendrá republicanos en el Consejo Constitucional y la buena evaluación en las encuestas de José Antonio Kast.

El avasallador resultado de las elecciones del Consejo Constitucional a favor del Partido Republicano y la potenciación de la figura de José Antonio Kast en las últimas encuestas como el mejor perfilado en una nueva carrera presidencial tiene al Gobierno del presidente Gabriel Boric pensando en los nuevos desafíos y analizando los posibles escenarios que asoman para su administración.

En el Congreso, el actual Ejecutivo no cuenta con la mayoría y ha visto cómo varios de sus pilares del programa han sido rechazados por la oposición. Otros los ha podido conseguir con un intenso lobby. Es por eso que en La Moneda ven con inquietud este giro que ha dado el país hacia la derecha y la extrema derecha en la última votación.

Este panorama lo analizó la ministra Antonia Orellana de la Mujer y Equidad de Género, quien se refirió al segundo texto de nueva Constitución que comenzará a elaborarse desde el 7 de junio.

“Para mí, hay elementos que son muy relevantes, uno de ellos, sin duda, es que no lleve la firma de un dictador. En segundo lugar, cuáles son los contenidos… Yo siempre pienso que todo puede ser peor, usted le está haciendo una pregunta a una persona muy pesimista. Hay un escenario probable, no puedo hacer futurología, pero está por verse. Hay una primera señal en como reaccione Republicanos al primer anteproyecto que le entregue la Comisión Experta, hay va a haber más o menos una temperatura”, apuntó.

Retrocesos para las mujeres

“Cualquier posibilidad es cierta porque tenemos a cargo de la redacción a quienes nunca quisieron hacer una nueva Constitución… Ahora si me preguntas qué hay que hacer, no lo que creo que pueda llegar a pasar porque es un escenario abierto, y las condiciones se construyen, no quedan dadas por una elección, es que lo que se debe hacer por vocación democrática es disputar el proceso como se debe, en la cancha de la democracia, en la cancha de la opinión pública y a través de los mecanismos que nos hemos dado“, sostuvo la secretaria de Estado en Tolerancia 0.

Sobre un eventual Gobierno de los republicanos y José Antonio Kast, Orellana profundizó: “Esto no es un temor personal, sino que una vivencia de otros países como Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con Trump y Vox. Puede haber retrocesos importantes no solamente en derechos sexuales y reproductivos, sino que también en participación política. Ciertas formas de entender la familia tradicional, la autonomía de las mujeres es una amenaza”, complementó Orellana.