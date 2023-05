Ministra Jara reitera acusaciones contra ex subsecretario Larraín: “Había mucho reclamo por hostigamiento y acoso”

30 de Mayo de 2023

Jeannette Jara, ministra del Trabajo, reafirmó las acusaciones de acoso sexual en contra de Christian Larraín, ex subsecretario de Previsión Social, luego que la otrora autoridad cuestionara la razón para pedir su renuncia.

En entrevista con Mucho Gusto de Mega, Jara recalcó que “en estos cargos uno está hasta que cuenta con la confianza de quien le ha encomendado la responsabilidad”.

Respecto a las acusaciones en contra del ex subsecretario de Previsión Social, la titular del Trabajo apuntó que “nosotros teníamos antecedentes de que había problemas de convivencia interna dentro del recinto de la subsecretaría, en los cuales había mucho reclamo contra el propio subsecretario. Distintos tipos de conducta de hostigamiento, de acoso”.

“Al subsecretario se le pide la salida porque hay gente que lo estaba pasando muy mal en la Subsecretaría. Yo creo que aquí hay una parte que no se ha visto, pero aquí las víctimas son las que estuvieron sometidas a estas conductas, y son las que precisamente hicieron llegar estos antecedentes“, agregó Jeannette Jara.

Junto con ello, la secretaria de Estado rechazó que la salida de Christian Larraín tenga relación con sus desavenencias con la reforma previsional.

“Es cierto que teníamos miradas distintas respecto a algunos temas, yo lo he dicho y no lo dramatizo. Si hubiese sido por eso, se le dice. O sea, para qué se va a inventar otra cosa. Es una lesera, no tiene sentido. Yo sé que es difícil de creer”, puntualizó.