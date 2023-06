13 de Junio de 2023

Fernando Araos, el controversial cirujano que dejó la Subsecretaría de Redes Asistenciales en plena crisis

El ahora ex funcionario de Estado no se despidió de sus colaboradores tras ausentarse en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En el Senado, no asumió responsabilidades entre sus últimas gestiones.

Compartir