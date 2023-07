Quienes son los miembros de la Comisión de Probidad presentada por Gabriel Boric

3 de Julio de 2023

El mandatario explicó en conferencia de prensa que "esta comisión tendrá plazo no mayor de 45 días para presentar propuestas. Agradecer la rapidez que han aceptado ser parte de este grupo”.

El presidente Gabriel Boric dio a conocer los nombres de quienes serán parte de la Comisión de Probidad, luego que salieran a la luz numerosos casos polémicos de entregas de recursos por parte del Estado a fundaciones, a través de millonarios convenios.

La labor de esta comisión será entregar “propuestas en identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración entre instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado, mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en esta vinculación que faciliten el conocimiento por parte de la ciudadanía sobre su uso de los fondos”.

“Proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones colaboradoras del Estado, con el fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y revisar mecanismos de control y prevenir conflictos de interés, además de sanciones del mal uso de los recursos públicos”, argumentó Boric.

Gabriel Boric dejó en claro que “esta no es una comisión para la foto, con ideas que se van a quedar guardadas en un cajón llenándose de polvo, me interesa implementar sus propuestas. No queremos que esto sea pensando en salidas políticas para la crisis, sino como mejorar la relación entre las valiosas organizaciones de la sociedad civil y el Estado pensando en las personas”.

Quienes son los miembros de la Comisión

La Comisión para la Probidad estará integrada por seis miembros: