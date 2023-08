Natalia Piergentili anuncia que no irá a la reelección como presidenta del PPD

3 de Agosto de 2023

Consultada sobre la postura de la ministra Carolina Tohá, quien se mostró en contra de que sumará un segundo período al frente del PPD, Natalia Piergentili reconoció que "yo represento la visión del PPD, no somos parte ejecutiva del Gobierno".

Compartir

Natalia Piergentili anunció que no irá a la reelección como presidenta del Partido por la Democracia (PPD), asegurando que integrará la lista del senador Jaime Quintana.

En entrevista con CNN Chile, Piergentili expresó que “después de mucho pensarlo y de evaluar mi sanidad mental, de evaluar lo mejor para el partido, y no tener una competencia que siempre deja heridos a pesar de todo, es que he decidido integrarme, tal como me lo ha pedido el senador Quintana, para integrar su lista como vicepresidenta“.

La timonel del PPD recalcó que “igual voy a tener una voz y vamos a bregar para que sea un partido que saque adelante las reformas, que tiene un tono de apoyo al Gobierno, pero que plantea también, cuando corresponde y en los espacios que correspondan sus disensos y puntos de vista”.

Consultada sobre la postura de la ministra Carolina Tohá, quien se mostró en contra de que sumará un segundo período al frente del PPD, Natalia Piergentili reconoció que “yo represento la visión del PPD, no somos parte ejecutiva del Gobierno. Yo no he llevado al partido a decisiones mías, he sido yo la portavoz de decisiones colectivas“.

En cuanto a la figura del senador Quintana, la todavía presidenta del partido sostuvo que “generó una adhesión muy importante. Más que la lista del senador Quintana, Carolina Tohá y el exsenador Girardi estaban apoyando a Jaime”.

“El senador Quintana tiene mayor capacidad de articulación con los otros senadores, sobre todo con los senadores socialistas. Respecto de la relación con el Gobierno, de generar puentes, de generar planteamientos, yo diría que no hay disensos respecto de mi visión con la que él podría tener. Creo que en la forma y quizás en la relación cotidiana con el parlamento van a haber diferencias”, argumentó.