Socialismo Democrático en picada contra Latorre: “Dejó de ser un interlocutor válido”

5 de Julio de 2023

Desde el oficialismo cuestionaron las confianzas con Revolución Democrática, luego de las más recientes declaraciones de su presidente, Juan Ignacio Latorre.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseguró que su par de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, “dejó de ser un interlocutor válido”, luego de que reconociera que había sido informado diez días antes de que estallara el caso, de lo ocurrido con la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

La también senadora recordó también que “llevamos un año y medio intentando construir una relación política cercana entre ambas coaliciones“, por lo que “si es verdad que el senador Latorre conoció los hechos con antelación, hemos vivido una pantomima que definitivamente rompe las confianzas“.

En ese sentido, la presidenta del PS no dudó en asegurar que “Latorre dejó de ser un interlocutor válido dentro de la alianza“.

“Las confianzas demoran mucho en construirse, y claramente haber estado por semanas dando otra versión rompe esa confianza”, recalcó la timonel socialista.

Sin embargo, la senadora Vodanovic no fue la única dirigente de los partidoS que integran la coalición oficialista Socialismo Democrático que arremetió contra Juan Ignacio Latorre.

Confianzas dañadas

Sobre el mismo tema de la pérdida de confianza se refirió la presidenta del PPD, Natalia Piergentili.

“Lo que complica el trabajo político es la omisión sobre la información en los espacios de trabajo de los partidos, donde, por cierto, se dañan las confianzas en una alianza de gobierno que ha sido difícil de construir“, aseguró la dirigente.

Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, no ocultó que “¡estamos muy enojados!“.

“¡Es molesto estar en una coalición y estar enterándonos permanentemente por el diario de las cagadas que hacen!”, exclamó el dirigente.

Según le dijo Urzúa a La Tercera, “lo único que me queda claro es que los partidos de Apruebo Dignidad no entienden lo que es una coalición, no saben lo que es defender al Presidente. Permanentemente le están haciendo daño a su propio gobierno”.

En tanto, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, admitió que “este hecho, claro que trae retrocesos en las confianzas“.

“Lo más grave es que incluso se reunió la directiva de RD con los asesores de la diputada Catalina Pérez para acordar una versión de los hechos“, planteó el dirigente.

Y aseveró que “si es efectivo, aquello es gravísimo. Una colusión de versiones que atenta no solo contra la buena fe que hemos puesto toda la alianza de gobierno, sino que compromete las responsabilidades de un senador de la República“.