Matthei y posible candidatura presidencial : “Si estoy bien en las encuestas, me voy a presentar”

7 de Agosto de 2023

Aún así, la alcaldesa de Providencia fue enfática en señalar que "las cosas cambian" y que "nadie sabe qué es lo que pasa de aquí a dos años".

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró este lunes que si está bien posicionada en las encuestas, se presentará como candidata presidencial en 2025.

La jefa comunal, en todo caso, dejó en claro que “nadie sabe qué es lo que pase de aquí a dos años“, y recordó que “dos años antes de las últimas elecciones todo el mundo creía que iba a ser (Joaquín) Lavín y (Daniel) Jadue. Y finalmente no terminó ninguno de los dos”.

Evelyn Matthei abordó el tema durante una entrevista que le concedió a Radio Infinita, donde recalcó que “yo estoy súper consciente que las cosas cambian“.

En ese sentido, fue clara respecto de que “en este momento estoy bien en las encuestas. Pero nadie sabe qué es lo que pasa de aquí a dos años plazo“.

“Si yo estoy bien en las encuestas, yo me voy a presentar“, aseveró la alcaldesa de Providencia.

Matthei dice que no es “la única”

Con toda su experiencia en la política, Evelyn Matthei rememoró que “a mí varias veces me ha tocado de alguna manera competir por la presidencial“.

“Y yo no me muero de ganas de ser Presidenta de la República. Si tú me dices, es como mi objetivo número uno en la vida, para nada”, sostuvo Evelyn Matthei.

Apuntó, sin embargo, que “necesitamos también en Chile Vamos tener claro de que tenemos figuras. Yo no soy la única, podrían haber más, las cosas cambian”.

“La verdad es que hay que mantener a Chile Vamos con muchas ilusiones de que podemos ganar, de que nos puede ir bien. Y en el fondo empezar de alguna manera a conversar de qué haríamos”, planteó.

Respecto del líder republicano José Antonio Kast, quien también aparece como favorito para las presidenciales en diversos estudios, Matthei dijo que “le fue bien, porque Chile Vamos lo hizo muy mal“.

“Nosotros dejamos el flanco derecho totalmente abierto. Fueron errores cometidos por nosotros“, explicó.