José Antonio Kast apuesta por el triunfo en plebiscito de diciembre: “Lo vamos a dar vuelta”

2 de Octubre de 2023

Por contrapartida, su compañero de partido Rojo Edwards hizo un llamado al Consejo Constitucional a evitar llegar al plebiscito.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, mostró su confianza en que el A Favor se impondrá en el plebiscito de diciembre próximo y se aprobará la Constitución del Consejo Constitucional.

En un seminario del Grupo Security, Kast sostuvo que “este 17 de diciembre no se va a salvar el país, el país se salvó el 4 de septiembre (del año pasado, con el rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional), pero este 17 de diciembre tenemos una gran oportunidad, una inmejorable, para cambiar el futuro de Chile”.

“Lo increíble es que a cuatro meses de ese 4 de septiembre muchos no creían que nos podíamos salvar y por eso se fueron entregando más cosas de las que a nuestro juicio era relevante. Hoy, en un proceso más corto, les quiero decir que tenemos dos meses y que de nuevo la vamos a hacer, vamos a dar vuelta el partido”, puntualizó el ex candidato presidencial.

En esta línea, Kast agregó que en las encuestas “vamos subiendo, lento, lento, pero seguro, y otros van bajando (…) La subida va a ser permanente, en la medida que comuniquemos las cosas positivas que se están haciendo”.

“(Se puede dar vuelta) si todos salimos a convencer a otros (…) de que hablen las cosas serias que requieren una Constitución, crecer, confianza, seguridad y que no se queden pegados, en la típica cosa, ‘no es que mira las contribuciones, la paridad, esto del derecho a la vida, la libertad de conciencia’. Las personas requieren confianza, crecimiento, educación, libertad de conciencia, poder garantizar sus pensiones”, sentenció.

Rojo Edwards llama a Consejo a rechazar para evitar plebiscito

Por contrapartida, el senador Rojo Edwards, líder del otro bloque al interior de Republicanos, instó a los miembros del Consejo Constitucional a rechazar el texto final para evitar realizar el plebiscito y que el rechazo no sea una carga para su carga.

“Yo creo que los consejeros desde el centro a la derecha no debiesen retirar de la mesa la posibilidad de rechazar la última votación y que no haya plebiscito en diciembre. Cualquier texto que se presentado, probablemente va a ser rechazado y, por lo tanto, las ideas de la libertad no tienen por qué cargar con el peso de un rechazo a causa de la fatiga de un proceso mal planteado, mal diseñado y que es un diagnóstico que no es certero respecto a las necesidades de Chile”, argumentó.

Rojo Edwards aseveró que “Chile requiere reformas urgentes que están fuera de la Constitución y, por lo tanto, creo que lo más importante acá es que los consejeros del centro a la derecha tengan la posibilidad de que no haya plebiscito”.