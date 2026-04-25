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Las condiciones que puso Estados Unidos para aceptar que Venezuela pague la defensa de Nicolás Maduro

La decisión supone un giro en la estrategia del Departamento de Justicia y de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Juan Pablo Ernst
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Estados Unidos accedió a cambiar las sanciones a Venezuela, con el propósito de que el Ejecutivo del país sudamericano pague los honorarios de los abogados que defienden al depuesto presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo con un documento judicial fechado este viernes 24 de abril, la medida se adoptó para que los acusados cuenten con una defensa privada en el proceso por narcotráfico que afrontan en Nueva York.

Según explicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), “estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones“.

Detalló a continuación que tales condiciones incluyen “que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”.

Maduro dijo que necesitaba que Venezuela pagara su defensa

La decisión supone un giro en la estrategia del Departamento de Justicia y de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hasta ahora habían bloqueado el acceso a estos fondos tras aludir a motivos de seguridad nacional y política exterior.

Previamente, la defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar los honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal y, por lo tanto, pedía la desestimación del caso.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses, tras lo cual se los trasladó a una prisión federal en Brooklyn.

Ambos se declararon “no culpables” de los cargos de los que se los acusa, que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína.

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