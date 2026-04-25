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Dónde y a qué hora se juega el primer clásico universitario del 2026: qué canal lo transmite

El partido, válido por la fecha 11 de la Liga de Primera Mercado Libre 2026, corresponde al clásico universitario 202.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizarán este sábado el primer clásico universitario del 2026, con la obligación de obtener los tres puntos para mantener sus opciones de alcanzar el liderato del torneo.

En el caso de los Cruzados, la victoria les permitirá llegar a la cima de la tabla de posiciones, en tanto que el Bulla requiere el triunfo para darle más tranquilidad al trabajo del técnico Fernando Gago.

El partido, válido por la fecha 11 de la Liga de Primera Mercado Libre 2026, corresponde al clásico universitario 202.

Dónde y a qué hora se juega el clásico universitario

De acuerdo con lo previsto, el primer clásico universitario del 2026 se disputará este sábado 25 de abril, en el Estadio Nacional.

Respecto del horario, el duelo está programado para las 18:00 horas y contará con el arbitraje de Diego Flores Seguel.

En tanto, el partido entre los cuadros estudiantiles será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Según los últimos entrenamientos, los equipos formarían de la siguiente manera:

U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales; Israel Poblete y Javier Altamirano; Lucas Barrera y Agustín Arce (Lucas Romero); Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Lucas Assadi.

Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Cristián Cuevas, Jimmy Martínez y Matías Palavecino; Fernando Zampedri y Justo Gianni.

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