MINUTO A MINUTO – Formalización de Sergio Muñoz: Fiscalía pide prisión preventiva

19 de Marzo de 2024

El ex director de la PDI enfrenta a la justicia tras ser acusado de violación de secreto al filtrar información de diversas causas al abogado Luis Hermosilla.

Durante la mañana de este martes, el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, llegó al Centro de Justicia para su formalización por los delitos de violación de secreto.

El ex jefe de la policía civil está siendo juzgado en esta jornada luego de que se diera a conocer que filtró información de diferentes causas reservadas por medio de mensajes de WhatsApp al abogado Luis Hermosilla, lo que quedó en evidencia tras las pericias al celular de este último.

Según reveló el medio Ciper, esto ocurrió a través de diversas conversaciones de WhatsApp donde se refirió a causas como la del ex director de la PDI, Héctor Espinosa; la investigación contra Sebastián Piñera por el casino Enjoy; la indagatoria contra el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba; además de lo ocurrido con el ex intendente Felipe Guevara.

El abogado de Muñoz, en conversación con CNN Chile, reconoció su cliente “tomó decisiones completamente desafortunadas” y que tuvo “una conducta errónea, completamente indebida”.

Sergio Muñoz llegó la mañana de este martes a su formalización en medio de un caos, luego de que sus escoltas fueran acusados de golpear a la prensa que esperaba al ex director de la PDI con el fin de obtener una declaración previo a la instancia judicial que comenzó pasadas las 09:00 horas.