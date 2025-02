Catalina Pérez y Caso Democracia Viva: “Equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal”

2 de Febrero de 2025

"La Fiscalía ha logrado mezclar un conflicto político con un conflicto judicial, ganar mediante la prensa lo que no tiene fundamento judicial. Aquí hay una investigación judicial en curso. A mí no se me acusa ni de cuánto sabía, cuándo supe, ni de cómo administré o no una crisis comunicacional", sostuvo la diputada.

La diputada Catalina Pérez enfrentará en los próximos días su solicitud de desafuero, tras ser imputada por fraude al Fisco reiterado, en el marco del Caso Democracia Viva, dejando en claro que tomó “decisiones muy imprudentes” para proteger a Daniel Andrade.

En entrevista con La Tercera, la parlamentaria independiente indicó que “hay tres grandes momentos: Hay un primer momento, el año 2022, que es cuando se suscriben los convenios, que he dicho siempre que no tuve mayor conocimiento de lo que se estaba gestando ahí, más allá de que mi ex pareja sostenía reuniones, por ejemplo, con el seremi. Luego está enero, donde se me consulta respecto de los convenios. Yo consulto eso en mi casa, se me dice que todo está en regla, en orden, que mi pareja de ese entonces no estaba recibiendo absolutamente ningún monto por aquello y yo me quedo tranquila con eso”.

“Y hay un tercer momento, muy posterior a la firma de los convenios, que tiene que ver con la crisis comunicacional. Con la información que se me fue entregando, fui tomando decisiones de manera muy imprudente, buscando proteger a mi ex pareja de una crisis comunicacional”, aseveró.

En esta línea, Catalina Pérez precisó que tuvo un actuar inapropiado y “parte de esa imprudencia está asociada a proteger a quien era mi ex pareja a quien yo amaba, y que estaba inmerso en lo que para mí era una crisis comunicacional. Jamás me representé que esto fuera a derivar en una investigación judicial o que hubiera algún hecho ilícito”.

Junto con ello, fue consultada si tenía injerencia en el manejo de dineros de Democracia Viva, aseverando que “jamás he sido parte de la fundación, no he interferido de ninguna manera en la suscripción de los convenios, ni me he beneficiado de absolutamente ninguna manera de la adjudicación de los mismos, y eso lo he reiterado una y otra vez”.

Catalina Pérez apuntó que “vengo hace más de un año reconociendo errores políticos en el manejo y en mis propias reacciones del caso Convenios. Con esa misma claridad y transparencia, quiero dejar muy en claro que equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal, y eso es lo que busca hacer la Fiscalía”.

“Ahora, en el marco de lo político, yo he pedido disculpas por los errores que he cometido y también he asumido grandes responsabilidades. Y he sido clara respecto de que no he cometido un delito, pero también a un año y medio puedo decir que he pagado duras consecuencias políticas por los errores que he cometido”, argumentó.