¿Bachelet 3.0? Partido Socialista intentará que la ex presidenta postule por tercera vez a La Moneda

Actualizado el 5 de Febrero de 2025

A pesar de que la militante socialista ha dejado ver en numerosas ocasiones que no está disponible para una tercera ventura por La Moneda, desde su partido aún la intentan convencer para que sea su abanderada presidencial.

El nombre de Michelle Bachelet ha rondado en la carrera presidencial desde un comienzo, por lo que ya no sorprende que aparezca constantemente en sondeos y encuestas como la figura más destacable de oficialismo.

Según Pulso Ciudadano, la ex presidenta ya supera a José Antonio Kast en las preferencias y se ubica solo por detrás de Evelyn Matthei, aunque lejos de amagar alguna opción de carta de Chile Vamos.

Esta indecisión ha hecho que algunos insignes miembros del PS como el senador José Miguel Insulza insten a la colectividad a no considerar a Bachelet como una opción, “porque ha dicho innumerables veces que no va a presentarse”.

Sin embargo, en la tienda dirigida por Paulina Vodanovic no pierden las esperanzas que la ex mandataria reconsidere su postura y están dispuesta a esperarla hasta marzo próximo, cuando finalice el periodo de la actual mesa socialista.

La propia Vodanovic expresó que “estamos en un periodo en que no vamos a tener ningún tipo de variación en lo que ha sido esa decisión del 14 de diciembre, que es que el senador Insulza y todos los militantes del partido tienen que respetar”.

En esta línea, la timonel del PS dejó en claro a La Tercera que “a todos nos gustaría que la presidenta Bachelet fuera nuestra candidata, pero nosotros vamos a respetar lo que ella decida, hemos sido respetuosos de su tiempo, de su posición hasta ahora”.

Esta visión es compartida por el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, quien aseguró a CNN Radio que ella podría reconsiderar su posición de no buscar una nueva aventura presidencial.

“Lo único objetivo es que ella dijo que no. Sin embargo, sus intérpretes, que no son personas lejanas, creen que podría cambiar de postura”, indicó el otrora secretario de Estado, quien agregó que “si la ex presidenta dijera aquí estoy, pareciera que nadie en su sector discutiría su decisión”.

Este hipotético escenario entusiasma a ex colaboradores de Bachelet, como la diputada Helia Molina (PPD), que recalcó a Emol que “si usted me pregunta a mí, a Helia Molina, si está Michelle Bachelet de candidata yo me pondría detrás de ella”.

A pesar de estas posturas, el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, le puso paños fríos a una eventual candidatura presidencial de la militante socialista.

“El 2013 Bachelet puso como condición para volver que hubiera un gran acuerdo político que fuera de la DC al PC. De alguna manera, esa misma exigencia, hoy día, Michelle Bachelet la pone sobre la mesa, pero eso complica a los partidos. Hay muy pocos distritos que eligen más de cinco parlamentarios, pero las fuerzas del oficialismo son más que eso y tú puedes llevar en las listas n+1. Es decir, el número de candidatos que se eligen en ese distrito más uno y los partidos del oficialismo son más que eso, son siete, ocho partidos. Eso hace difícil hacer cuadrar la caja, esta idea que tiene la presidenta de lo que llamó en su momento la Nueva Mayoría”, expresó el experto a radio Universidad de Chile.