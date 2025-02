Quiénes son los diputados desaforados y por qué continúan recibiendo sus sueldos

Actualizado el 12 de Febrero de 2025

Cuando son desaforados los diputados pierden el beneficio de no ser procesado o privado instantáneamente de su libertad.

Compartir

Catalina Pérez (FA) es la última legisladora en ser desaforada durante el actual período parlamentario, luego que se presentaran las pruebas que la vincularían con el caso Democracia Viva, con lo que suman cuatro los diputados que se encuentran en esta situación y que continúan recibiendo sus sueldos.

Pero, ¿qué implica en concreto el desafuero y por qué quienes son sancionados con esta medida pueden seguir cobrando su dieta parlamentaria?

El fuero es un beneficio que poseen algunas autoridades, como ministros y parlamentarios, a través del cual se impide que sea procesado o privado instantáneamente de su libertad, sin que antes exista un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones.

Queda exluído de este fuero el legislador o autoridad que haya sido sorprendido cometiendo un delito de manera flagrante.

Qué implica perder el fuero

De esta forma, quien pierde el fuero al ser desaforado, queda en condiciones de ser juzgado por un tribunal del país.

En el caso de los legisladores que pierden el fuero, no pueden ingresar al hemiciclo para votar o emitir opinión. Tampoco están habilitados para participar en las comisiones, ni ejercer su cargo. En concreto, los parlamentarios se quedan sin voz ni voto.

Sin embargo, los diputados desaforados no pierden su sueldo o dieta parlamentaria mientras están en esta condición. Aquello, según explicó el director ejecutivo de Chile Transparente, Michael Figueroa, porque “pierden un derecho en su calidad de parlamentarios, pero no pierden el ejercicio de ser parlamentarios. Solamente quedan suspendidos transitoriamente de poder votar o participar del proceso legislativo, y por eso no pierden los derechos a la remuneración“, precisó.

Al respecto, la senadora Fabiola Campillai recalcó la urgencia reformar la Constitución para suspender el pago de la dieta parlamentaria a legisladores desaforados.

La parlamentaria, que presentó una iniciativa en 2024 en esta línea, argumentó que “constituiría una causa de enriquecimiento injusto, pues se le estaría pagando al parlamentario a pesar de estar impedido de realizar su trabajo por un motivo que es imputable a él“.

Quiénes son los diputados que permanecen desaforados

Con Catalina Pérez suman cuatro los diputados que permanecen desaforados por distintas causas durante el período 2022-2026. Estos son:

María Luisa Cordero

Fue desaforada en junio de 2023 por la Corte de Apelaciones de Santiago tras la petición de la senadora Fabiola Campillai, que demandó a la doctora por injurias. La Corte Suprema ratificó la decisión del tribunal de alzada.

Francisco Pulgar

Fue desaforado en octubre del año pasado por la Corte de Apelaciones de Talca. Se lo imputa por los delitos de abuso sexual y violación en contra de una niña de 14 años. En diciembre la Corte Suprema ratificó el fallo.

Mauricio Ojeda

Fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Temuco en julio del año pasado en el marco de la arista Manicure del Caso Convenios. Se lo formalizó por fraude al Fisco y quedó en prisión preventiva, la que cumple en la cárcel de Temuco.

Catalina Pérez

La desaforó la Corte de Apelaciones de Antofagasta en el marco de la investigación del Caso Convenios, por los suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, por $426 millones.