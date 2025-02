La caída de Catalina Pérez por el Caso Democracia Viva

11 de Febrero de 2025

A un año y medio de estallar el caso que involucró a su pareja, la diputada, por decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, fue desaforada y debería enfrentar a la justicia.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió desaforar a la diputada Catalina Pérez, por solicitud de la Fiscalía, para así ser formalizada por el delito de fraude al fisco reiterado, en el marco del Caso Democracia Viva.

Con esto, la diputada debería enfrentar a la justicia en el marco de la indagatoria en la que se vio involucrada su ex pareja, Daniel Andrade, y el ex seremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, por los millonarios convenios que se firmaron con la fundación, que ascendían a $426 millones.

A raíz del vínculo que tenía con quien fundó la organización, la entonces diputada de Revolución Democrática (RD) fue acusada de ser parte del entramado. Por lo mismo, en junio del 2023, cuando oficiaba como vicepresidenta de la Cámara, realizó un punto de prensa donde se desmarcó del caso.

En ese momento, acompañada de varios parlamentarios del Frente Amplio en señal de apoyo, aseguró no tener “ningún conocimiento sobre la firma de este convenio. Aquí hubo un error de juicio político grave y un error de criterio político grave y esos responsables políticos deberán responder”. Incluso, dejó en claro que no tenía por qué responder por actos de “hombres adultos”.

Las primeras consecuencias que sufrió Catalina Pérez por Democracia Viva

Pero con el paso del tiempo comenzó a sufrir las primeras consecuencias de la investigación que recién se estaba iniciando, RD decidió suspender su militancia. Incluso, el presidente del partido en ese entonces, el senador Juan Ignacio Latorre le quitó el piso en una entrevista con T13 Radio, sosteniendo que era “poco probable” que Catalina Pérez no supiera del convenio entre Democracia Viva y el seremi de Vivienda.

“Es muy poco probable que no supiera, es su propia región, es su círculo cercano y habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio. Puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos y por eso hay que despejar su grado de responsabilidad”, dijo, aunque dejó en claro que tenía derecho a la presunción de inocencia.

Un día antes de esa entrevista, el 27 de junio de 2023, la PDI allanó la vivienda de Catalina Pérez con Daniela Andrade, donde se incautaron artículos electrónicos como un computador y un celular.

El 1 de julio, Pérez publicó un video en el que insistió en que “nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado“. Además, indicó que ya no vivía con Andrade y que pese a que conocía Democracia Viva, jamás formó parte de ella. Por lo mismo, “jamás he visto ni he recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”.

En noviembre de 2023, decidió suspender sus funciones en la Mesa de la Cámara debido a las acusaciones que pesaban en su contra. Posterior a eso, la parlamentaria dio su primera entrevista, al diario La Tercera, donde dio cuenta de cómo habían sido los cinco meses tras estallar el caso y del irreparable daño que sufrió.

“Perdí a mi pareja, perdí a mi partido, perdí años de trabajo… Ahora me he concentrado mucho en eso, en recomponer los distintos espacios de la vida“, dijo, junto con indicar que “Jamás pensé que ellos (Daniel Andrade y Carlos Contreras) pudiesen haber estado haciendo algo malo, irregular, o que algo de lo que me estaban diciendo no era real”. De hecho, comentó que “a mí siempre se me dijo que estaba todo regular, que estaba todo en regla. Yo le creí (a Daniel Andrade), creo que se traicionó esa confianza”.

Los chats de Catalina Pérez y Daniel Andrade

Hace solo unas semanas, se dieron a conocer conversaciones que tuvo Catalina Pérez con Daniel Andrade que datan de entre julio de 2022, a meses de cerrar el primer contrato de Democracia con la Seremi de Vivienda, a junio de 2023. En ellos se revelan las gestiones que habría realizado la diputada para que su entonces pareja pudiera ser contratado por reparticiones del Estado.

Daniel Andrade : Me piden en el MOP contrato de trabajo de la fundación y de la Cámara de Diputados.

: Me piden en el MOP contrato de trabajo de la fundación y de la Cámara de Diputados. Catalina Pérez : No tenemos eso y no podemos producirlo.

: No tenemos eso y no podemos producirlo. Daniel Andrade : La wea malaaa (sic).

: La wea malaaa (sic). Catalina Pérez : Se pueden meter en la página y saber que no fuiste funcionario.

: Se pueden meter en la página y saber que no fuiste funcionario. Daniel Andrade : Sipo, si yo dije que era asesoría externa.

: Sipo, si yo dije que era asesoría externa. Catalina Pérez : Podríamos hacer un acuerdo mula, pero no sería de la Cámara.

: Podríamos hacer un acuerdo mula, pero no sería de la Cámara. Daniel Andrade: Lo he dicho desde el principio.

En abril de 2023, esto continuaba.

Catalina Pérez : Se abrió esto: Jefe/a de Departamento de Evaluación de Políticas Públicas para la subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Te tinca patio no?

: Se abrió esto: Jefe/a de Departamento de Evaluación de Políticas Públicas para la subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Te tinca patio no? Daniel Andrade : Sí, igual me tinca pa mi, pero esta cuático igual, no sé como lo veí tu si hay mano pa meterme no cacho, pero me tincaría caleta en verdad.

: Sí, igual me tinca pa mi, pero esta cuático igual, no sé como lo veí tu si hay mano pa meterme no cacho, pero me tincaría caleta en verdad. Catalina Pérez : Mira, el procedimiento es que me manden el CV, yo se lo mandó a Latorre; él lo ve con la DN, lo visan y se lo mando al Subse.

: Mira, el procedimiento es que me manden el CV, yo se lo mandó a Latorre; él lo ve con la DN, lo visan y se lo mando al Subse. Catalina Pérez: La Tati! Hablémoslo en la noche.

Tras conocerse esto, la diputada emitió una declaración pública donde criticó la filtración desde la Fiscalía, pero también se defendió. En el documento, reiteró: “Nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de convenios, no hice nada para que estos convenios se concretaran no recibí ni un peso de aquellos y no conocía de los detalles financieros u operacionales de ellos”.

“Se han filtrado mensajes impudentes de lo que hice para apoyar a mi entonces pareja en la búsqueda de empleo muy previos a la firma de los convenios. Se han filtrado mensajes horribles, muy posteriores a la firma de los convenios una vez que esto ya era públicamente conocido, para buscar ayudarlo y enfrentar lo que era en ese entonces para mí una crisis comunicacional”, agregó.

En esa misma línea, reconoció que “me equivoqué. Pero nada de esto da cuenta ni de lejos de un delito de fraude al fisco que es de lo que se me acusa o que conociera detalles con anterioridad y menos haya intervenido en la firma de los convenios. Soy consciente de que todo esto ha causado un daño enorme y también para mí un quiebre emocional profundo. Pero no tiene nada que ver con tráfico de influencias ni menos con participar en un fraude al fisco”.

La querella del CDE

A pocos días de comenzar febrero, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra Catalina Pérez, acusándola de ser cómplice de fraude al fisco por el Caso de Democracia Viva. En ella, apuntan que estaba al tanto de lo que estaban haciendo Daniel Andrade y Carlos Contreras.

En la acción judicial, apuntan a que la diputada “cooperó con su pareja, para que lograse concretar la firma de los convenios de transferencia de recursos, concertando con sus amigos y compañeros de militancia, el Sr. Carlos Contreras Gutiérrez y la Sra. Paz Fuica Contreras que, en primer lugar, incorporaran a Democracia Viva dentro de las fundaciones que se proponían para la suscripción de los convenios y, además, que fuese efectivamente elegida para adjudicarse la suma de 426.000.000 pesos mediante la transferencia directa de la totalidad de fondos públicos”.

Además, indicaron que intervino “para concretar, asegurar y perpetuar la ejecución de los convenios con la Fundación Democracia Viva mientras que su pareja, el Sr. Andrade, tenía plenas facultades de administración y disposición de la suma antes dicha a fin de que no se conociera ante terceros la celebración de dichos convenios en circunstancias fraudulentas”.

“Resulta inverosímil que la querellada no tuviese conocimiento, como lo ha sostenido, tanto en sus declaraciones prestadas en el marco de la investigación como en diversos medios de comunicación, pues queda en evidencia que, a lo menos, colaboró en todas las etapas del proceso”, planteó el CDE.

La última carta de Catalina Pérez

Tras conocerse la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta sobre su desafuero, el abogado de Catalina Pérez confirmó que apelarán ante la Corte Suprema. Esto, luego de que cuestionara que la decisión se tomara en solo tres horas.

Según planteó Gonzalo Medina, “no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena”. Además, apuntó contra la Fiscalía, aseverando que pese a la carpeta donde cuentan con todos los antecedentes, “en todas las declaraciones nadie involucra a la diputada Pérez. En la carpeta no hay nada que demuestre que haya cometido algún ilícito. No hay razones para desaforarla”.

“La diputada Pérez jamás ha cometido fraude al fisco. No realizó ninguna acción de tráfico de influencias. Jamás intercedió por esos convenios”, sentenció.