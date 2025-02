“Operadora política”: las declaraciones de Nicole Cardoch sobre el oficialismo y Carabineros que desató ola de críticas de la oposición

14 de Febrero de 2025

Desde el Partido Republicano a Amarillos se unieron para cuestionar las recientes declaraciones de la vocera (s).

La vocera (s) Nicole Cardoch desató una ola de críticas por parte de la oposición en los últimos días, luego de las declaraciones que entregó en Radio Duna respecto a la relación del actual oficialismo con Carabineros durante el Estallido Social.

“Yo no recuerdo en ningún momento que haya habido enfrentamiento directamente con Carabineros”, señaló la otrora subsecretaria General de Gobierno.

Uno de los más críticos con estos dichos fue el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien utilizó su cuenta de X para contestar a la ministra (s).

“Los militantes del Frente Amplio y el PC persiguieron, acosaron, insultaron y hostigaron a Carabineros durante cuatro años; rechazaron sus presupuestos; prometieron su refundación y exigían, todos los días, la renuncia de sus generales”, señaló el ex diputado.

Para el republicano, “la vocera subrogante es una operadora política del ministro (Álvaro) Elizalde que usa su micrófono para tratar de cambiar la historia, pero los que tenemos memoria no se lo vamos a permitir”.

Desde la misma tienda, el diputado Cristián Araya planteó que la vocera (s) sufre de “amnesia selectiva o, quizás, de un principio de alzheimer político” y que sus declaraciones “no solo es una desconexión total total con la realidad, sino que evidencian una lógica peligrosa: si no lo reconocen, entonces nunca pasó. Para desgracia de la vocera hoy existen registros al alcance de todos. La estrategia de difundir mentiras ya no les funciona“.

El diputado Henry Leal (UDI) manifestó que Cardoch “parece que tiene amnesia” y que “sus declaraciones son absolutamente desafortunadas y no tienen que ver nada con la realidad de lo que ocurrió. Fueron ellos, los que hoy son Gobierno, los que querían refundar Carabineros. Acusaban violaciones sistemáticas de los derechos humanos a Carabineros; presentaban acusaciones contra los ministros de Interior de la época. Se enfrentaron a Carabineros una y otra vez. Validaron la violencia, homenajearon a la primera línea. Se paseaban con las poleras, con el perro mata a pacos”.

“Por lo tanto, que vengan a acusar al gobierno de entonces, que no se preocupó de Carabineros, creo que no corresponde. Porque ellos votaban en contra todos los proyectos de ley en materia de seguridad para darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas y Carabineros (…) yo esperaría de una ministra subrogante de vocera que estuviera más informada de lo que pasó en Chile. Parece que vivía en un país distinto. Eso no es tolerable”, agregó.

José Manuel Castro (RN) cree que Cardoch con sus declaraciones sobre la relación del oficialismo con Carabineros en el Estallido Social busca “simplemente reírse de todos los chilenos que vivieron uno de los peores momentos de la historia para Chile. Estamos hablando de no ataques, sino que hubo una guerra directa a la institución de Carabineros, se quiso disolver”.

“No nos olvidemos que fueron las mismas personas que hoy en día están en el poder, que no solamente atacaron a Carabineros, sino que intentaron destituir a un Presidente, no una, sino que dos veces”, criticó.

Desde Amarillos, Andrés Jouannet expresó que “lo que señala la vocera es una mentira y una falta de respeto Carabineros y la ciudadanía que sufrió las consecuencias de la violencia callejera alentada por muchos de los que hoy gobiernan”.