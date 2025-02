Desde “apretarnos el cinturón” a “nada nuevo”: las reacciones que dejó la propuesta de Matthei de realizar recorte fiscal de US$6 millones

Actualizado el 18 de Febrero de 2025

Mientras desde el Gobierno aseguraron que "no es fácil" una medida como la que propuso la candidata presidencial, desde la oposición creen que es lo mejor ante el "despilfarro" que ha dejado el Gobierno de Boric.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, publicó en su cuenta en X un video en el que manifestó su preocupación por el “malgasto del dinero fiscal“, por lo que propuso un recorte de US$3.000 millones para este año y US$6.000 millones para el 2026, en caso de que logre ganar las elecciones.

En el registro contó que “empecé a estudiar la Ley de Presupuestos porque vamos a tener que cortar muchos gastos. Chile se está endeudando cada vez más y toda dueña de casa sabe que cuando uno se endeuda mucho, finalmente la soga lo empieza a apretar. Así que eso hay que cortarlo”.

“Este Gobierno, este año 2025 tiene que cortar al menos 3 mil millones de dólares. Y después nosotros vamos a cortar 6 mil millones de dólares adicionales para que Chile efectivamente pueda sanear, pueda volver a crecer, para que vuelva a ser el país del cual todos nos sentimos siempre orgullosos”, agregó.

Posteriormente, a través de una serie de tuits, indicó que “el déficit fiscal de 2,9 pp del PIB efectivo y 3,2 estructural el 2024 es el mayor en 23 años (descontando la pandemia), por lo que “es el Gobierno el que se desvió de su propia meta que era 1,9 pp del PIB. Ustedes deben dar explicaciones, tal como lo señala expresamente la Ley de Responsabilidad Fiscal“.

Esta propuesta ya la había realizado hace más de un mes, cuando fue proclamada por Renovación Nacional como candidata presidencial. En dicha instancia se comprometió con “un gasto fiscal honesto. Cada vez que examinemos un programa, cada vez que gastemos un peso fiscal, tendremos que preguntarnos si de verdad contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos”.

“El Estado tiene un gasto público y social alto, pero no logra corregir en forma significativa la inequidad en Chile. En otros países con ese gasto sí logran corregir la inequidad”, indicó.

Durante este lunes, desde el Gobierno, la ministra Aysén Etcheverry respondió a la propuesta de recorte fiscal de Evelyn Matthei recordando declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, “refiriéndose a muchos dirigentes políticos que piensan que es fácil recortar el gasto“.

“No es fácil (hacerlo), pero se ha hecho de manera decidida y se ha mantenido una política de responsabilidad fiscal que está dando resultados. Además, se ha reducido la tasa de crecimiento de la deuda (estatal), y sobre todo, se ha trabajado en aumentar el crecimiento (económico)”, añadió.

En esa misma línea, insistió en que “cortar el gasto no es fácil porque existen responsabilidades legales, programas de subsidio y ayudas a las familias”.

“Irresponsable”

Desde el oficialismo, al diputado René Naranjo (IND) le llamó la atención “lo locuaz que está en estas materias la señora Mathei. Actitud que contrasta con la que tuvo en el gobierno del ex presidente Piñera donde guardó un silencio cómplice frente a los graves problemas que acariciaría a futuro el endeudamiento en que incurrió dicho Gobierno y que este Gobierno ha tenido que enfrentar y resolver”.

“Señalar muy suelta de cuerpo que hay que disminuir en 3.000 millones de dólares el presupuesto, sin señalar en que ítems y al voleo me parece muy irresponsable. Al igual que decir que el 2026 lo bajaría en 6.000 millones de dólares. Tampoco sin señalar dónde”, sostuvo el parlamentario.

Para Naranjo, una propuesta como esta de la ex alcaldesa le recordó “las políticas de Millei en Argentina y todos sabemos lo que está pasando en ese país. Ojalá no lo mire como un ejemplo a seguir. Si fuese así pobre de Chile. Lo que nos espera no sería distinto a Argentina. Solo un dato, la pobreza en ese país aumentó al 50%. Eso quiere para Chile con los recortes presupuestarios”.

Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez cree que para plantear una política de esta magnitud hay que “dejar de lado el voluntarismo y poner un poco más de seriedad y una lupa respecto de dónde tendría que estar focalizado ese recorte, porque decir simplemente 3.000 millones de dólares, sin señalar dónde tendrían que estar focalizados esos ajustes presupuestarios me parece poco serio”.

Además, indicó que “el nivel de endeudamiento en nuestro país está dentro de la deuda prudente recomendada y que el fuerte aumento de la misma se produjo en la administración anterior, básicamente por la situación de la pandemia, que es una cuestión que a veces se obvía con demasiada facilidad y debería reconocerse que el país y en general todos los países están pagando la cuenta de la pandemia y eso va a durar bastantes años”.

En tanto, el diputado Carlos Bianchi (IND) también llamó a Matthei a precisar dónde y a qué ítems afectaría este recorte fiscal. “La candidata presidencial está haciendo ver nada nuevo, no está descubriendo el agua tibia ni el café con leche, esto se ha venido reiterando permanentemente”, afirmó.

Hace un mes, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, ya había realizado críticas a la propuesta de su rival en las elecciones. “Yo creo que llega un poquito tarde, porque Evelyn Matthei estaba en el Senado cuando yo era diputado y tuvimos una discusión fuerte respecto a recortarle todos los ingresos al Transantiago… ella fue ministra de Estado. ¿Por qué no hicieron todo esto en el gobierno de Sebastián Piñera?“, dijo en Mesa Central de Canal 13.

Chile Vamos se alineó con Matthei y su recorte fiscal

Desde Chile Vamos respaldaron la propuesta de Evellyn Matthei de realizar un recorte fiscal y centraron sus críticas contra el Gobierno de Gabriel Boric.

Juan Antonio Coloma (UDI) dijo a Emol que a esta administración “se le acabó el tiempo del despilfarro, debe volver a hacer un ajuste fiscal potente, profundo, terminar con los amigos, con las cosas mal hechas, con la improvisación y tener que apretarse el cinturón”. A eso sumó que la principal herencia de este Gobierno será “el despilfarro de los gastos públicos, el mal uso de los recursos y el amateurismo a la hora de invertirlos“.

Por último, Frank Sauerbaum (RN) destacó que “lo que dice Evelyn Matthei tiene mucha razón y vamos a tener que hacer un esfuerzo importante el 2025 de recortar casi 3 mil millones de dólares, muchos de esos recursos están considerados en la ley de Presupuestos y muchos beneficios sociales no se van a poder pagar y hay que decírselo a los chilenos con toda franqueza, simplemente no hay plata”.

“Tenemos una situación económica compleja, difícil, la verdad que vamos a tener que apretarnos el cinturón, el próximo gobierno va a tener una tarea muy compleja, con poca holgura fiscal y con pocos recursos para pagar nuevos beneficios sociales”, cerró.