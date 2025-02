Pese a posible ingreso de Bachelet a la presidencial: los apoyos que ha recibido la candidatura de Carolina Tohá

22 de Febrero de 2025

Varias figuras del oficialismo optan por la ministra del Interior como la carta para las próximas presidenciales.

Mientras en el oficialismo esperan un pronunciamiento de Michelle Bachelet sobre si asumirá una tercera postulación a La Moneda, existen otros sectores que siguen impulsando una eventual candidatura de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Fue su partido, el PPD, a fines de enero, el que comenzó a presionar a otras colectividades de pronunciarse sobre el tema. A fines de enero, la tienda emitió una declaración pública donde señalaron que “tenemos la sincera aspiración de que nuestra compañera y ministra Carolina Tohá tome la decisión de ser la candidata presidencial del Socialismo Democrático, y así se lo solicitan respetuosamente”.

“No solo nos quedaremos en esta aspiración sino que buscaremos generar y facilitar condiciones para que Carolina pueda ser la candidata única del PS y del PPD, e invitamos a nuestros compañeros socialistas a sumarnos a este esfuerzo de presentar una propuesta seria y unitaria en las primarias legales del progresismo”, agregaron.

En ese momento, la propia secretaria de Estado puso paños fríos y se mostro a favor de realizar primarias en el oficialismo. “Son decisiones importantes. Yo me las tomo muy en serio y se van a tomar con toda la seriedad del caso. No se han tomado todavía, próximamente van a empezar a decantarse esas cosas, pero no hay un día”, sostuvo.

Un día antes dejó la puerta abierta a esta posibilidad. “Claro que le doy vueltas, pero la verdad es que esto no es una cosa solo individual. Es colectiva y tiene sus momentos en que requiere madurez. En nuestro sector no se ha entrado en tierra derecha en esos temas”, indicó.

“No es una decisión tomada, se va a tener que tomar en los próximos meses y yo, evidentemente tengo que tomar la mía propia, pero entiendo que esto tampoco es una decisión personal, es una decisión política, tiene que ver dónde uno puede servir más en un momento determinado y ahí haremos esa reflexión”, agregó.

Ahí, por último, confirmó que sería en marzo cuando se daría a conocer su decisión. “Cuando volvamos del verano, ya esta conversación va a estar mucho más instalada y en esa etapa se van a empezar a tomar todas estas definiciones. Ahí les podré decir más“, dijo.

Sin embargo, su posible candidatura presidencial pasó a un segundo plano luego de que en las últimas semanas comenzara a instalarse la posibilidad de que Michelle Bachelet inicie una tercera postulación. De hecho, pese a que se ha negado en varias oportunidades, fue ella misma la que reveló que el propio Lula da Silva le pidió que lo hiciera.

Ante esto, la posibilidad de que Tohá sea la carta oficialista ha disminuido, pero aún hay varios que respaldan esta opción.

Los respaldos a una eventual candidatura de Carolina Tohá

Uno de los que espera que Carolina Tohá oficialice su candidatura presidencial es el senador Jaime Quintana (PPD). Hace solo unos días, en entrevista con Radio ADN, sostuvo que “se le criticaba hace mucho tiempo que marcaba cuatro puntos (en las encuestas), hoy en día ya está en siete y sin salir del Gobierno“.

“Entonces sin poder todavía plantear libremente su mirada respecto de los elementos de continuidad y sobre los nuevos desafíos, como el crecimiento económico y seguridad, que es un tema que ella domina más que cualquier otro posible candidato o candidata”, agregó.

Otra figura clave de la extinta Concertación, Sergio Bitar, quien incluso fue ministro de Bachelet, también se inclinó por Carolina Tohá. En Radio Futuro, argumentó sosteniendo que la centroizquierda necesita “renovar su proyecto político y dejar de depender exclusivamente de figuras del pasado”.

“Hay que tener una mirada del Chile nuevo y hoy la centro izquierda no la tiene como debiera tenerla. Entonces, ¿quién representa mejor una visión de futuro? Carolina Tohá, ella debe ser la candidata y si no, una de las postulantes en una primaria importante”, indicó.

En esa misma línea, afirmó que “es la persona que tenemos en la centroizquierda hoy día que tiene la formación política, la seriedad, la capacidad de entender y de liderar los problemas. Tiene la experiencia como alcaldesa, como diputada, como ministra, como presidenta de partido para ver cómo funciona la política; la experiencia de la seguridad, que será el problema más importante en esta elección”.

La ex ministra Adriana Delpiano no duda en que Tohá es la carta del oficialismo, solo en caso de que Bachelet descarte aceptar la posibilidad. “Y no porque el PPD la haya marcado (…) yo creo que es una persona que tiene muchísimas condiciones para una presidencia. Menos afectiva que la Presidenta, pero con una capacidad de gestión, de liderazgo, de inteligencia muy grande”, dijo a El Mercurio.

El escenario si Bachelet acepta nueva candidatura

Pese a que fue el propio PPD el que impulsó una candidatura, la presidenta de la tienda, Natalia Piergentili, reconoció que si Michelle Bachelet acepta enfrentar a la oposición en las elecciones, “veo muy difícil que Carolina Tohá sea candidata”.

De hecho, sostuvo que “desde mi humilde postura de militante y observadora de la realidad, creo que si Bachelet decide ir, no hay nada más que hacer. Ni Tohá, ni ningún otro“.

Incluso tampoco ve posible un crecimiento en las encuestas. “Es muy difícil que crezca siendo ministro del Interior, porque es quizás el ministerio más complejo de todos, el que siempre paga costo”, agregó.

Misma mirada tiene Quintana al respecto. Ante la posibilidad de que Bachelet irrumpa si es que acepta una nueva postulación a La Moneda, reconoció que “veo muy difícil que Carolina Tohá sea candidata. No hay nada más que hacer. Ni Tohá, ni ningún otro“.

Tomás Vodanovic ve a Tohá como “la más preparada”

Pese a que el Frente Amplio confirmó que presentará una candidatura propia, tampoco descartó abrirse a otros escenarios. Eso sí, a fines de diciembre, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), aseguró que Carolina Tohá era la persona “más preparada” del oficialismo para asumir una candidatura presidencial.

En entrevista con La Tercera, sostuvo que la ministra del Interior tiene “gran experiencia, capacidad de gestión y liderazgo político“, por lo que la considera “una de las más preparadas en nuestro sector para asumir un desafío como ese”.