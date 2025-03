“Buena noticia”, “irresponsable” y a la espera de primarias: las reacciones en el mundo político a la renuncia de Carolina Tohá

4 de Marzo de 2025

Mientras desde la oposición criticaron que deje descabezado el Ministerio del Interior por la crisis que vive el país, en el oficialismo ven con buenos ojos su candidatura.

Las reacciones en el mundo político a la renuncia de Carolina Tohá al Ministerio del Interior para asumir una candidatura presidencial no se hicieron esperar.

La secretaria de Estado, en un punto de prensa desde La Moneda, señaló que “la decisión no ha sido fácil; va a haber otra oportunidad para analizarla. Lo que corresponde en este momento es agradecer de corazón la responsabilidad que el Presidente me entregó para desempeñar este cargo, que es una responsabilidad tan alta”.

Tras agradecer la labor de quienes trabajan en la cartera, la ahora ex secretaria de Estado aseveró que “el Presidente va a encontrar a esas personas las más adecuadas para que encabecen tanto el Ministerio del Interior como el nuevo Ministerio de Seguridad que en poquitas semanas va a estar funcionando”.

Desde el oficialismo, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) valoró el aporte de Tohá, junto con “su valentía, su decisión. Pero yo soy militante y senador del Frente Amplio y como partido vamos a tomar una definición a mediados de marzo respecto a la presidencial. Probablemente vamos a levantar una pre candidatura presidencial para competir en primarias”.

El diputado Daniel Melo (PS) calificó como una buena noticia la renuncia de la ministra porque “va a aportar ideas nuevas al debate presidencial. Esto no se trata de descalificaciones, como lo ha tratado de hacer la derecha, sino se trata de cuál es la idea y visión de futuro que le vamos a ofrecer al país. Esperamos que la ex ministra pueda efectivamente hacer el planteamiento a todos los chilenos de su propuesta de país”

Desde la bancada PPD-Independientes, la diputada Helia Molina expresó “nuestra satisfacción porque Carolina Tohá ha renunciado, y eso me hace pensar de que aceptará ser candidata a la presidencia de Chile. Creo que es una gran política, tiene una tremenda experiencia, tiene mucha calle, y mirando hacia atrás es de las ministras del Interior mejor evaluadas”.

“Lo que aparezca en la encuesta no me dice nada, es muy distinto los candidatos que son candidatos hace como dos años a una persona que no dijo nunca que iba a ser candidata, y espero que hoy día sí lo diga para que todos los que estamos detrás podamos empezar a apoyarla en todo lo que sea necesario“, añadió.

El presidente de la DC, Alberto Undurraga, quiso “darle al bienvenida a Carolina Tohá a la arena política. Yo espero que podamos armar una primaria entre quienes pensamos similar de los desafíos que tenemos en Chile en materia de seguridad sin complejos, de recuperar el crecimiento económico para recuperar los empleos y mejorar los salarios y enfrentar las principales desigualdades, dentro de ellas terminar con las listas de espera. Espero podamos vernos en primarias”.

“Irresponsable”

Las reacciones desde la oposición a la renuncia de Carolina Tohá no fueron positivas. Desde Demócratas, la diputada Joanna Pérez si bien esperaba esto, lamentó “que se deje hoy día descabezado un Ministerio sensible en materia de seguridad. Ya sabemos lo que pasó con el ex subsecretario Monsalve, toda una agenda hoy día queda descabezada y se deja botada la cartera más importante en materia de seguridad y emergencia”.

“Yo espero por el bien del país que el ministro Elizalde, que le ha costado el diálogo, que ha interferido muchas veces en la relación que se da con la Cámara, que pueda llevar este año que le queda a este Gobierno de buena manera y no deje botado algo tan sensible como es la seguridad, la emergencia y otros temas que lleva el Ministerio del Interior”.

En Chile Vamos, la jefa de bancada RN, Ximena Ossandón, sostuvo que “está bien que se empiece a despejar la cancha, que empiece la carrera presidencial. Efectivamente como se ha dicho aquí, ir a una carrera presidencial demuestra en cualquier candidato valentía. Lo que uno no entiende es que una persona que en este minuto está liderando el Ministerio más importante, que es el de Seguridad, dado la crisis que estamos viviendo, decida dejarlo por ir a una candidatura presidencial”.

“Tengo la sensación de que no es el minuto. No sabemos quién es la persona que va a continuar, pero si eres una persona con convicción y sabes que tu trabajo es importante dado la historia que estamos viviendo, creemos que dejar esto es arriesgado e irresponsable de parte de ella”, agregó.