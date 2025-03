Se le apareció marzo: oficialismo intensifica gestiones para definir candidatos y cómo serán sus primarias presidenciales

Actualizado el 3 de Marzo de 2025

Por estos días, el oficialismo se debate entre dos posibilidades: ir en una primaria única que agrupe a toda la alianza de Gobierno o dos primarias que dividan a la izquierda y centro izquierda más la DC. El plazo autoimpuesto, indican fuentes del sector, es finales de marzo, misma fecha en que ya deberían estar zanjados los candidatos que llevará cada partido.

“No pasa de marzo”. Así responden en el oficialismo al ser consultados sobre la definición del candidato (o candidata) presidencial del sector en vistas a las elecciones primarias de junio de 2025.

La determinación está cruzada por varios factores: qué tan amplio será el pacto para enfrentar las elecciones presidenciales y parlamentarias, los nombres que asumirán el desafío de competir por La Moneda y, más importante, la decisión que tome la ex presidenta Michelle Bachelet respecto a una eventual nueva candidatura presidencial.

En el oficialismo indican que el panorama debería estar más claro a fines de marzo ya que en la quincena se reunirán las instancias deliberativas de los partidos que conforman la alianza de Gobierno.

Factor Bachelet mantiene en vilo al oficialismo

La directiva del Partido Socialista, por ejemplo, se reunirá con la ex presidenta Michelle Bachelet el 16 de marzo, un día después de la elección interna en la que Paulina Vodanovic -actual timonel del partido- buscará reelegirse en el cargo por los próximos dos años.

En dicha colectividad saben que la decisión de la ex mandataria y militante socialista será determinante a la hora de las negociaciones con el resto del oficialismo y en cómo el sector se plantará ante las cartas presidenciales de la derecha que aparecen encumbradas en los diversos sondeos de opinión.

Requerido por EL DÍNAMO, el vicepresidente del PS, Arturo Barros, sostuvo que “considerando lo que marca en las encuentras y el liderazgo indiscutido que tiene, si la ex presidenta dice que sí (al ofrecimiento de ser abanderada del PS) el cuadro político cuadro político va a cambiar”.

En el PPD, en cambio, la apuesta sigue siendo que la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, se convierta en la abanderada del Socialismo Democrático. La idea del partido es que la secretaria de Estado llegue renunciada al consejo general del partido que tendrá lugar el tercer fin de semana de marzo.

Para poder alzar a Tohá como figura presidenciable, en el PPD han apelado en reiteradas ocasiones a la renovación de cuadros en la centro izquierda en la búsqueda del candidato presidencial del oficialismo. “Si Bachelet llega a ser la candidata, es porque tenemos una dificultad de renovación de rostros del progresismo”, dijo el presidente del PPD, Jaime Quintana, en conversación con La Tercera.

Sin embargo, en el resto del oficialismo la figura de Carolina Tohá no concita la misma adhesión transversal que sí logra Bachelet como candidata presidencial.

En el Frente Amplio, por ejemplo, ya se ha comenzado a debatir la posibilidad de no consagrar ningún militante como candidato en caso de que Bachelet acepte ser la abanderada del sector. Eso sí, en el partido del presidente Gabriel Boric aclaran que hasta que la ex presidenta no se decida, el cronograma se desarrollará como está acordado.

Dicho cronograma estipula que el pleno del comité central se reunirá de forma presencial el 15 de marzo, fecha en que debería quedar definido el nombre de quién será el abanderado del partido.

“El Frente Amplio tiene una instancia importante el 15 de marzo, nuestro comité central, en el que buscaremos cerrar nuestra posición de cara a las presidenciales. Con ello apostamos a que la resolución en torno a primarias pueda quedar definida en marzo, para que los partidos podamos abocarnos con fuerza a trabajar en un escenario presidencial con mayores certezas y el gobierno pueda concentrar todos sus esfuerzos en lograr los objetivos de su último año”, explica a El DÍNAMO el secretario ejecutivo del FA, Simón Ramírez.

En tanto, el PC ya definió apostar por alzar un nombre propio para las primarias legales de junio tras el Comité Central que se desarrolló el pasado fin de semana.

“El Partido Comunista reivindica su legítimo derecho a tener una precandidatura presidencial o una candidatura a una primaria del sector”, enfatizó el presidente del PC, Laurtaro Carmona, quien aprovechó de aclarar que el partido “no llega aún a una síntesis de cuál es el liderazgo que en esta ocasión nos pueda representar mejor en esa primaria del sector”.

No obstante, a pesar de que el Comité Central resolvió alzar una candidatura propia -que podría ser la ministra del Trabajo, Jeannette Jara o bien el ex alcalde, Daniel Jadue, hoy en arresto domiciliario-, hay ciertos sectores al interior del partido que ven con buenos ojos que Bachelet se transforme en la abandera de todo el progresismo.

“No siendo candidata, es la figura mejor evaluada y más competitiva para derrotar a la derecha, y en este caso a una tendencia creciente de extrema derecha. La presidenta Bachelet conjuga adecuadamente para Chile transformación y gobernabilidad, dos expectativas ciudadanas transversales muy demandadas”, dijo hace un par de semanas el ex ministro Marcos Barraza, quien recientemente fue marginado de la comisión política del PC.

De todas formas, hay quienes apuntan a que con o sin Bachelet la primaria debe ir de todas formas. El diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, es uno de ellos.

“Creo que la misma presidenta Bachelet estaría de acuerdo con que si es que decide asumir una candidatura, ésta sea refrendada en un proceso de primarias en que participen los distintos partidos y por quienes quieren participar. Por lo tanto no veo contradictorio a su eventual definición con que se llegue a la justicia en proceso primaria”, responde el diputado consultado por EL DÍNAMO.

¿Una o dos primarias?

La discusión sobre si será Michelle Bachelet u otro candidato presidencial del oficialismo quien afronte el desafío de mantener el Gobierno está directamente relacionado con otro debate que ha tomado relevancia en el oficialismo: ir en una o dos primarias.

A pesar de que el presidente Gabriel Boric ha sido enfático en su solicitud de que las fuerzas que sostienen su Gobierno deben competir unidas en las próximas elecciones, lo cierto es que hay partidos que ven con buenos ojos marcar una línea divisoria entre la centroizquierda y la izquierda para afrontar las parlamentarias y la elección presidencial.

El principal impulsor de esta idea es el diputado Jaime Mulet, precandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS).

Al ser consultado por EL DÍNAMO, Mulet señala que “lo que nosotros queremos es que existan dos primarias presidenciales: una incluyendo la Democracia Cristiana, que no es un partido oficialista más de centroizquierda y otra de sectores más a la izquierda, donde el Partido Comunista, el Frente Amplio y Acción Humanista puedan competir”.

Respecto al PS y el PPD, Mulet señala que “ellos tendrían que elegir entre lo qué les es más cómodo, si una alianza con el Frente Amplio o nosotros y los radicales, por ejemplo. Pero esa es una decisión que tendrían que tomar ellos, porque creo que están justo al medio del tablero”.

Sobre las razones para impulsar esta fórmula, Mulet enfatiza que en el oficialismo “existen proyectos políticos que tienen diferencias“.

“Donde no sólo hay matices sino que miradas distintas de lo que hay que hacer con el gobierno, con el país, lo más sincero es presentarse en distintas primarias ante la ciudadanía para que pueda escoger qué proyecto les hace más sentido”, dice Mulet apuntando a temas como crecimiento económico, combate al crimen organizado y el tema migratorio.

En la DC ven con buenos ojos las gestiones llevadas por Mulet para la definición del candidato presidencial del oficialismo. No obstante, en el PR y PL no están seguros de dar el salto y despegarse del bloque conformado por el PC, FA y PS, tiendas que aglutinan hoy por hoy la mayor masa electoral y cantidad de militantes.