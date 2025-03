Tohá confirmó su candidatura: “No puedo restarme del desafío presidencial”

4 de Marzo de 2025

La ex ministra recalcó que fue una decisión reflexionada y que buscará proponer un proyecto nacional.

Tras concretar su salida del Ministerio del Interior, Carolina Tohá confirmó en un punto de prensa que asumirá una candidatura presidencial.

Fue durante la tarde de este martes 4 de marzo cuando, a los medios, anunció que presentó su renuncia al presidente Gabriel Boric, pero no se refirió directamente a una postulación a La Moneda.

No fue hasta después de la ceremonia en el Salón Montt Varas que dio a conocer su nuevo desafío político. “Voy a asumir un desafío mayor. Siento el deseo de entregar al país todo lo que tengo, con una responsabilidad mayor“, dijo a la salida del Palacio de Gobierno.

“Me voy porque creo que es lo que corresponde y le corresponde a nuestra generación. No puedo restarme del desafío presidencial. Ha llegado el momento de postular a la presidencia. No han faltado los tropiezos, he estado en varios momentos, pero eso se resume en experiencia y quiero ponerla al servicio de Chile”, agregó.

Ahora que ya confirmó su candidatura, Tohá precisó que lo que buscará es “encabezar un proyecto. Quiero proponer un proyecto nacional, de progreso, de cohesión y de seguridad, son forma de expresar algo muy firme, el avance económico y social, que los chilenos quieren”.

“Yo creo en Chile y creo que todos debemos creer en Chile. Eso significa muchas cosas pero principalmente creer en el diálogo para resolver nuestros conflictos, sin renunciar a nuestras ideas, estando al servicio de todos y potenciando el diálogo cumpliendo la ley, con autoridad legitima, serena y firme, muy justa sin privilegios ni mentiras”, continuó.

Por último, la ex ministra dejó en claro que “esta decisión fue muy reflexionada y no se basa en cálculos de conveniencia; se basa en que tenemos una alternativa política que hasta ahora no estaba en la cancha electoral y vamos a jugar este partido en un ciento por ciento”.