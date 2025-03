Carolina Tohá: “Soy heredera de este Gobierno, de Bachelet, de Lagos y de Allende”

Actualizado el 10 de Marzo de 2025

"Soy heredera del Socialismo Democrático histórico, pero estoy aquí para proponer un proyecto hacia adelante y ninguna de esas herencias es suficiente", expresó la ex secretaria de Estado.

Compartir

Carolina Tohá, precandidata presidencial del PPD, se refirió a diversos tópicos, como la salida de Miguel Crispi y Maya Fernández de La Moneda, además de dar luces de lo que sería su eventual Gobierno.

Consultada en radio Futuro si su administración sería una continuación del Gobierno de Gabriel Boric o de la Concertación, Tohá recalcó que “soy heredera de este Gobierno, de Bachelet, de Lagos y de Allende. Soy heredera del Socialismo Democrático histórico, pero estoy aquí para proponer un proyecto hacia adelante y ninguna de esas herencias es suficiente”.

Respecto a las renuncias de Maya Fernández y de Miguel Crispi, la ex ministra del Interior aseveró que “siempre se dice que podría haber salido antes, pero hay valor en resistir esas presiones. Si a cada presión el presidente corriera a remover a las personas, es poner en manos de sus adversarios cómo arma sus equipos o cuales son sus evaluaciones. Está en sus competencias decir cuándo corresponde y cuando no y cuándo no va a ser ocupado como un acto de debilidad”.

Sin embargo, Carolina Tohá se mostró dispuesta a reducir el número de integrantes del Segundo Piso de La Moneda tras las polémicas protagonizadas por Crispi, apuntando que “el Gobierno debe funcionar lo más posible descansando en los equipos de línea. En los ministerios, en instancias que tienen configuraciones claras de responsabilidades (…) yo futura presidenta, todo lo que son las decisiones soy totalmente partidaria a traspasarla a los ministerios. Los segundos pisos tienen que ser bien reducidos”.