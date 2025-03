Boric defendió la labor de Crispi y aseguró que Maya Fernández no intentó “enriquecerse” con casa de Allende

11 de Marzo de 2025

Boric dijo que el reemplazante de Crispi es alguien "tremendamente competente", y que lo ocurrido con Maya Fernández fue "un error no forzado".

El presidente Gabriel Boric defendió este martes la labor que realizó el renunciado jefe de asesores Miguel Crispi y dijo que “había un encono” en su contra, a la vez que descartó que la ex ministra de Defensa, Maya Fernández, haya intentado enriquecerse con la venta de la casa de su abuelo, Salvador Allende.

Entrevistado por radio Agricultura, el mandatario aseveró que Crispi tomó la decisión de presentar la renuncia debido a que los cuestionamientos a su figura habían superado los “límites aceptables”.

“A Miguel Crispi se le ha acusado de muchísimas cosas, ninguna de ellas ha sido probada. Tengo la convicción personal de que Miguel hizo un muy buen trabajo al interior del Gobierno en cuestiones que no tienen por qué verse, que es la coordinación de los sectores programáticos del Gobierno, la relación con ministros y, por cierto, el segundo piso. Es un motorcito importante junto con muchas otras personas anónimas“, aseveró el jefe de Estado.

A continuación planteó que “había un encono por parte de ciertos sectores a su figura. Y él decidió, y lo conversamos, que ya se habían pasado límites aceptables y decidió dar un paso al costado”.

Respecto de quién sucederá a Crispi como jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, el presidente Gabriel Boric adelantó que será alguien “tremendamente competente”.

Tras la defensa a Crispi: Boric abordó la renuncia de Maya Fernández

Pero el jefe de Estado también se refirió a la renuncia de Maya Fernández al Ministerio de Defensa y aseguró que la ex ministra no trató de enriquecerse con la venta de la casa del ex presidente Salvador Allende.

“Ella señaló que le correspondía en este momento defender su honra. Hay una serie de acusaciones que se han levantado (pero) yo tengo plena confianza en que ella jamás, bajo ninguna perspectiva, ha tratado de beneficiarse, enriquecerse de ninguna manera de todo lo que ha sucedido con el tema de la casa”.

En la misma línea, el mandatario aseveró que “acá no hubo intención por parte de nadie de algún enriquecimiento ilícito, de tratar de hacer un negocio. Acá estamos hablando de la casa de un ex presidente constitucional que murió en La Moneda defendiendo la democracia y que es una de las personalidades más respetadas en el mundo entero”, explicó.

Dijo a la vez que “evidentemente se cometió un error que es inaceptable respecto a la inhabilidad manifiesta que existía para hacer ese contrato de compraventa. Eso tiene una serie de procesos judiciales en curso que tiene que resolver la justicia con imparcialidad y en los cuales nosotros siempre vamos a colaborar”.

“Ni la familia Allende ni el gobierno quisieron tener ningún tipo de enriquecimiento con esto, ni hacer ningún tipo de negocio. Acá lo que había era un ánimo de rescatar el valor patrimonial de un lugar”, manifestó, tras lo cual calificó la situación como “un error no forzado”.