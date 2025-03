Boric destacó desempeño de Tohá en cambio de gabinete: “Se va habiendo hecho un tremendo trabajo”

4 de Marzo de 2025

En su discurso, el mandatario dio cuenta de los logros durante la gestión de la ahora candidata presidencial.

Compartir

Durante la tarde de este martes 4 de marzo se concretó el cambio de gabinete, liderado por el presidente Gabriel Boric, luego de la renuncia de Carolina Tohá al Ministerio del Interior. Su cargo, en reemplazo, será asumido por Álvaro Elizalde, quien dejará su rol como ministro Secretario General de la Presidencia.

Tras la firma formal, el mandatario tomó la palabra, oportunidad en la que no solo agradeció el trabajo de la ahora ex secretaria de Estado, sino que también dar cuenta de los avances alcanzados en materia de seguridad.

“Son ya prácticamente tres años desde que asumimos el gobierno y estoy convencido de que hemos logrado importantes avances para una sociedad más justa y más segura. Nos hemos enfocado en estabilizar la economía, hemos avanzado en temas tan importantes para la gente como la reforma de pensiones, reformas en materia laboral, en materia de salud, en materia de derechos sociales y tantas otras cosas que no va al caso ahora referir”, comenzó señalando.

En ese sentido, destacó que “la principal prioridad de nuestro Gobierno es la seguridad. Esto lo hemos demostrado con hechos y no con palabras. Fortalecer el Estado de Chile en materia de seguridad es un trabajo arduo, que hemos realizado en conjunto con las instituciones del Estado”.

Para el presidente Boric, “esta tarea la llevaba con tenacidad Carolina Tohá, quien desde septiembre de 2022, en un momento difícil y desafiante, asumió el Ministerio del Interior y ha trabajado incansablemente en mejorar la seguridad de Chile con dialogo, constancia y firmeza”.

De esta forma hizo énfasis en logros como la promulgación del nuevo Ministerio de Seguridad, la actualización de la Ley Antiterrorista, la Ley de Narcofunerales, leyes que sancionan con mayor fuerza la reincidencia, el robo de madera, el contrabando. A eso se suma la modernización de la PDI, la Ley contra los delitos de cuello y corbata, junto a otras 60 más.

“Acá no basta hablar solo de leyes, porque tiene que verse en acciones y por eso también hemos realizado gestión y se nota en los hechos. Después de años sin aumento significativo, hemos destinado recursos a las policías, entregando mayor dignidad y seguridad. También hemos destinado herramientas. hemos fortalecido la seguridad en nuestras fronteras (…) Algunos dicen con liviandad yo cerraría la frontera, como si fuera un botón (…) Hemos mejorado muchísimo la seguridad en las fronteras”, sostuvo el mandatario.

También “logramos disminuir de manera significativa los delitos en la Macrozona Sur que es tremendamente importante para toda la comunidad, fortaleciendo las policías, rompiendo prejuicios y con diálogos. Hemos quebrado la curva al alza de los homicidios que venía incrementándose y hemos recuperado espacios públicos”.

“Esto no es suficiente, no hay que solazarse porque los chilenos están preocupados. El ministro Álvaro Elizalde, en este tiempo, tendrá una tarea de continuidad que es tremendamente importante y no hay que bajar los brazos ni relajarse. Hay quienes se dedican a quejarse y criticar. Me refiero a la derecha. Nosotros nos hemos dedicado a hacer y trabajar”, indicó.

Por último, Gabriel Boric quiso destacar la labor realizada por Carolina Tohá: “Por tu trabajo, tu compromiso, seriedad, lealtad no solo conmigo sino con el proyecto y el país. Los cambios de ministros son momentos difíciles y complejos. Este es un momento que si bien siempre cuesta, es un momento alegre porque Carolina se va habiendo hecho un tremendo trabajo del cual estoy tremendamente agradecido”.

Ante la candidatura de Tohá, el mandatario espera que el oficialismo “tenga primarias, competitivas y convocantes, para que sea a través de la democracia que definamos el liderazgo que el progresismo quiere representar a Chile”.