Tres años del Gobierno de Boric: oposición despliega a presidenciables y estrategia en redes para enfrentar relato de La Moneda

11 de Marzo de 2025

La oposición, a través de sus candidatos presidenciales y redes sociales, salió a cuestionar los logros del Gobierno a tres años de que Boric asumiera el poder.

Con una actividad en Parque Lo Varas en Renca, que contó con la presencia del presidente Gabriel Boric, el Gobierno decidió conmemorar el tercer aniversario de la actual administración que se adentra en su tramo final de cara a marzo de 2026 cuando Boric deba traspasar la banda presidencial. En la actividad también se hicieron presentes los ministros del comité político: Álvaro Elizalde (Interior), Aisén Etcheverry (Vocería subrogante); Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo).

La intención era que cada uno reforzará los puntos de gestión de sus respectivas carteras con los medios apostados en el lugar. “Se ha estabilizado el país y se ha avanzado en las reformas”, fueron las frases que más se repitieron en la boca de los ministros.

Pero el relato sobre la valoración de la actual administración no fue sólo abordado por las fuerzas oficialistas.

En la oposición también se delineó una meticulosa estrategia para salir a hacer frente a Boric y sus ministros, incluyendo un despliegue en redes sociales, vocerías de personeros del sector e, incluso, una conferencia de Evelyn Matthei -abanderada de Chile Vamos- que aprovechó del hito para plantarse como la principal adversaria del Gobierno de Boric.

Despliegue de presidenciables y en redes

A primera hora de este martes, en las redes sociales de la UDI apareció un video en que los diputados de la bancada realizaban una ácida crítica al gobierno.

En el registro titulado “tres años de fracaso”, los diputados Guillermo Ramírez (presidente del gremialismo), Juan Antonio Coloma (secretario general), Gustavo Benavente (jefe de bancada), Jorge Alessandri, Marlene Pérez, Henry Leal, Sergio Bobadilla, entre otros, sostienen una acabada crítica a diversos aspectos del Gobierno como la seguridad, transparencia, “improvisaciones”, crecimiento económico, proceso constitucional y el episodio de los indultos.

“Durante tres años Chile ha sufrido con un Gobierno de improvisaciones, de corrupción y de malas decisiones”, afirma en el video Ramírez; mientras que Coloma apunta a que la mala gestión del Ejecutivo ha traído “como resultado un país cada vez más pobre, donde hay menos oportunidades y sobre todo, más inseguro y donde campea la delincuencia y el crimen organizado”.

Pero el video de la UDI sólo fue una parte del despliegue de Chile Vamos en la jornada. La abanderada de la coalición, Evelyn Matthei, citó a los medios a las 12:30 con la intención de hacer “un balance” de los tres años del Gobierno de Boric.

En el punto de prensa, Matthei se refirió directamente a la alocución del mandatario en que destacó los “logros” de su administración apuntando a la “falta de realidad” del jefe de Estado.

“Después de escuchar al presidente esta mañana, no podía no reaccionar. Porque uno se pregunta en qué mundo están viviendo. Decir que hoy día estamos mejor del país de cuando ellos llegaron, realmente no veo en qué se basa. La delincuencia ha aumentado a cifras alarmantes, el crimen organizado tiene ya tomadas muchos de nuestros barrios, las fronteras están absolutamente descontroladas y las listas de espera están llegando a los 3 millones de personas”, apuntó la candidata.

Y aunque Matthei reconoció que “no todo ha empeorado” refiriéndose a la situación en la Macrozona Sur, sostuvo que el control de la violencia en la zona es gracias al Ejército y no el Gobierno: “Eso es pese a ellos, no gracias a ellos, porque se opusieron una y otra vez (el estado de excepción) y muchos de sus parlamentarios siguen votando en contra”, enfatizó Matthei.

“No hay logros”, sentenció la abanderada de Chile Vamos en cuanto a su balance de la actual administración.

J.A.Kast: “El peor Gobierno de la historia”

Un tono más confrontacional y duro utilizó José Antonio Kast, fundador y abanderado del Partido Republicano, quien -al igual que Chile Vamos- compartió un video en sus redes sociales tildando al Gobierno como “el peor de toda la historia”.

“Gabriel Boric llegó a La Moneda con promesas de un Chile mejor. Hoy la realidad es evidente: vivimos bajo el peor gobierno de la historia reciente. Chile es más inseguro que hace tres años. En este gobierno han sido asesinadas más personas que en cualquiera de los anteriores. Las mujeres están más expuestas a la violencia y los delitos sexuales se han disparado. Pero no solo eso, dentro del propio gobierno hay funcionarios acusados de abuso, acoso y violación”, sostuvo el líder de republicanos en un video compartidos en sus redes sociales.

Tanto la postura de Matthei como la de Kast va en la línea que han seguido en lo que va de campaña presidencial: rivalizar y apuntar al Gobierno como método de distinción. De hecho, esa ha sido una de las principales críticas del oficialismo a las campañas de derecha.

De todas formas, en el comando de Matthei destacan que su campaña ha sido “la más propositiva” de todas apuntando al reciente lanzamiento del Plan de acción inmediata que tuvo lugar la semana pasada en el Teatro Oriente en Providencia donde Matthei presentó una batería de medidas y a su equipo programático.

También se espera que las principales figuras de Chile Vamos aborden los tres años de Boric en el poder en un nuevo homenaje que se le realizará al fallecido ex presidente Sebastián Piñera. Esta vez, a propósito de la conmemoración de los 15 años que se cumplen desde la primera vez que asumió la Presidencia. las directivas de la UDI, RN y Evópoli; junto a Cecilia Morel, viuda del ex mandatario y Evelyn Matthei harán acto de presencia en el evento citado a las 19:30 en el Congreso Nacional en su sede en Santiago.

El relato “estabilizador” del Gobierno

“Hemos dejado atrás la inestabilidad”, dijo Boric en la mañana en concordancia al relato que busca instalar La Moneda de cara al último año de Gobierno.

De hecho, según pudo averiguar EL DÍNAMO, la Secretaria General de Comunicaciones (SECOM), difundió una minuta con líderes del oficialismo para reforzar esta línea argumentativa que fue utilizada por el mismo mandatario. “Chile está mejor que como lo recibimos. Por supuesto que queda mucho por hacer y seguiremos avanzando como lo hicimos con el Ministerio de Seguridad o la reforma de pensiones. Con más justicia social y oportunidades, construimos progreso”, dice el documento.

La minuta va en la línea de lo que el Ejecutivo ha buscado instalar desde la Cuenta Pública de 2025, cuando se pasó desde una administración “transformadora” a un “Gobierno estabilizador”.

Con todo, Boric también se dio tiempo para hablar de los desafíos para este último año señalando que sus colaboradores trabajarán hasta el último día: “Nos quedan 30 minutos de partido, el 25% del gobierno es mucho tiempo y por eso yo le he dicho a mi equipo que tenemos que estar a firme con la gestión para consolidar lo que hemos avanzado”, dijo el jefe de Estado, a la vez que enfatizó que “acá no hay despedida hasta el último día de mandato”.