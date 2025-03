Chile Vamos pide la salida de Karol Cariola de la mesa de la Cámara y amenaza con nueva censura

13 de Marzo de 2025

Para Chile Vamos, las eventuales gestiones realizadas por Karol Cariola en favor de un empresario chino generan un daño a la Corporación, por lo que se ven obligados a "emplazarla a dejar la testera de forma inmediata".

Chile Vamos dio pie atrás a su postura y pidió la renuncia de Karol Cariola (PC) a la presidencia de la Cámara de Diputados, o en caso contrario impulsarán una nueva moción de censura en su contra.

Es que a pesar de lo expresado por Ximena Ossandón, jefa de la bancada RN, quien indicó que “a no ser que ocurra una hecatombe en tribunales, no vamos a respaldar una nueva censura. No nos prestaremos para un show mediático”.

Sin embargo, las bancadas de oposición cambiaron de parecer tras lo expresado por la Justicia, que validó el accionar del Ministerio Público respecto al allanamiento realizado al departamento de Cariola en Providencia.

Desde Chile Vamos indicaron en una declaración pública que “existían versiones encontradas en relación a la forma en que se había dado la incautación de los dispositivos de comunicación de la presidenta de la Cámara de Diputados, lo que, por cierto, invitó a nuestra prudencia”.

“Hoy, con información nueva y preocupante que vincula a la diputada Cariola con supuestos actos de corrupción, estimamos que, más allá de la presunción de inocencia y de reconocer que ocupó la testera de manera ecuánime, lo cierto es que su tiempo a cargo de la Corporación terminó”, precisaron los diputados.

“La permanencia de la diputada Cariola a cargo de la mesa pone en tela de juicio la integridad de una institución que, con sus luces y sombras, es fundamental para nuestra democracia. (Por ende) emplazamos a la diputada Cariola a dar un paso al costado dentro de los próximos días, o nos veremos obligados a deducir su censura y la de la Mesa que, legítimamente electa, se ve arrastrada por la intransigencia de quien detenta su presidencia”, amenazaron.