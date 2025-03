VIDEO – “Defendemos la vida”: Kast se distancia de Matthei y se declara en contra de la pena de muerte

13 de Marzo de 2025

El candidato presidencial del Partido Republicano decidió mostrar una postura más moderada, defendiendo la cadena perpetua.

José Antonio Kast toma distancia de la postura de Evelyn Matthei sobre la pena de muerte. El candidato presidencial del Partido Republicano descartó la necesidad de restituir dicha condena, luego de que su equivalente de RN y UDI reabriera el debate.

La precandidata trajo el tema a la palestra tras el doble homicidio del matrimonio de Graneros ocurrido durante la jornada del pasado miércoles. “Yo fui de las pocas parlamentarias que votó en 2001 por mantener la pena de muerte“, indicó la ex alcaldesa de Providencia en un punto de prensa.

“Si ustedes leen lo que dije en ese momento, se ha dado exactamente lo que yo dije que iba a suceder”, agregó.

Matthei, además, pidió “abrir una conversación” sobre el debate. “A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero lo único que quiero decir es que hay ciertos casos en que, a mi juicio por lo menos, la pena de muerte sí debiera aplicarse“, finalizó.

Fue ante estos dichos que José Antonio Kast decidió mostrarse con una postura más moderada. A través de su cuenta en X, el ex parlamentario publicó un video defendiendo la cadena perpetua por sobre la pena de muerte.

“Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No defendemos la pena de muerte pero, además, la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, narcotraficante, a un violador, es la cadena perpetua“, comenzó diciendo Kast.

“Esa cadena perpetua que lo va a aislar completamente de su entorno y de la sociedad. La muerte en vida resguardando sus derechos humanos: su alimentación, su vestimenta, su alojamiento, pero aislado. Esa sanción es de verdad”, agregó. ” La pena de muerte, incluso para muchos delincuentes, es una salida por arriba. No se la merecen”.

En Chile, hoy, solo está contemplada la pena de muerte en la justicia para crímenes cometidos en tiempos de guerra. Además, nuestro país suscribió en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual indica que una vez la pena de muerte haya sido abolida, no puede reestablecerse. Chile vivió ese proceso en 2001.