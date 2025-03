“Desde el Congreso no están respetando los poderes del Estado”: las reacciones del mundo político a la investigación por Caso Filtraciones

Actualizado el 18 de Marzo de 2025

Fiscalía Nacional designó a Claudia Perivancich para investigar presuntos delitos de violación de secreto luego de la filtración de chats entre Cariola y Hassler, cuya arista surgió del Caso Sierra Bella, en el que se encuentra a cargo el fiscal Cooper.

La Fiscalía Nacional designó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich para “que investigue los presuntos delitos de violación de secreto que se habrían cometido por la filtración de antecedentes” en el marco de la arista que surgió en medio de la investigación del Caso Sierra Bella que lleva adelante el fiscal Patricio Cooper.

Lo anterior, luego de la filtración de los chats entre la ex alcaldesa de Santiago, Irací, Hassler, y la diputada Karol Cariola (PC), donde criticaban la gestión del presidente Gabriel Boric y acordaban favores para amigos.

Las reacciones tras designación de fiscal para investigar Caso Filtraciones por chats de Cariola y Hassler

Luego de que se se designara a Perivancich para investigar el Caso Filtraciones en desmedro de Cooper, diversos parlamentarios se han manifestado a favor de la medida.

“Me parece adecuado, puesto que él es completamente responsable de estas filtraciones de una investigación que debería ser secreta. No da confianza para que siga adelante con este proceso, habiendo expuesto antecedentes y conversaciones que ni siquiera iban al caso respecto de la diputada Cariola con la ex alcaldesa Hassler. Yo creo que es una decisión adecuada”, expuso la diputada Consuelo Veloso (IND-FA).

Por su parte, la jefa de bancada Democrátas, Joanna Pérez, comentó que “hay dos cosas, creo que ha sido innecesaria y muy poco prudente que muchas bancadas oficialistas interfieran en un poder del Estado y creo que eso, en el caso que hemos visto del Partido Comunista, ha sido lamentable”.

A lo que agregó: “Otra cosa es las filtraciones, que separando el caso creo que no corresponden, yo creo que es importante lo que ha hecho el fiscal Valencia, confiamos, como bancada en la fiscalía, pero creo que también se está cruzando una raya muy compleja, desde el propio Congreso, los partidos políticos no están respetando los poderes del Estado, el propio presidente muchas veces ha actuado de manera poco prudente y creo que es un llamado de atención a respetar los poderes del Estado y, por cierto, también a cuidar el tema de las filtraciones que puede afectar, por cierto, también a las personas, a su privacidad en ciertos espacios, creo que también ahí hay un tema que debemos revisar y espero que lo hagamos de cara con el fiscal en el propio Congreso”.

Mientras que la diputada RN, Ximena Ossandón, sostuvo que “la fiscalía tiene problema, y ese problema lo debe resolver el fiscal nacional. Ahora, no siento que remover al fiscal nacional sea la solución si esto es una cosa que viene hace mucho tiempo, pero ahora hay un grupo que se organizó porque tocó a una diputada, y es por eso que se hizo toda esta polémica, pero yo encuentro la razón. No pueden seguir habiendo filtraciones, porque no corresponden debido a que intervienen la vida privada y los distintos procesos judiciales”.