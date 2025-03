Fiscal Cooper descarta haber filtrado chats de Cariola y Hassler: “Si hubiese querido filtrar, lo habría hecho mucho antes y no ahora”

Actualizado el 18 de Marzo de 2025

El persecutor recalcó que los chats entre Cariola y Hassler "demuestran una amistad bastante grande" y podrían tener que ver con el tráfico de influencias.

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, defendió este lunes la opción de investigar los chats privados entre la renunciada presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, debido a que “potencialmente pueden tener” un interés para la indagatoria que lleva por un presunto tráfico de influencia.

El persecutor se refirió durante una entrevista con CNN Chile a la posibilidad de que haya sido un error de la PDI incluir en la carpeta investigativa las conversaciones entre las militantes comunistas que no tendrían interés criminalístico.

“En primer término, la respuesta fácil, uno podría decir que sí, porque en realidad uno podría indicar que la policía no ponga aquellas cosas que no tienen interés criminalístico para la causa Sierra Bella, porque dentro de la reserva yo no solamente reservé aquellas cosas que, uno podría pensar, son estas críticas políticas que podrían ser entre dos amigas, por ejemplo respecto a terceras personas, pero también reservé, por el éxito de la investigación, las conversaciones que, sí estimamos, eran indiciales de otro delito y que dio la apertura de otra investigación“, planteó al respecto el fiscal Cooper.

Junto con ello, descartó haber filtrado los chats entre Cariola Hassler, al cual solo tuvieron acceso la PDI, el propio Ministerio Público y la defensa de la ex alcaldesa de Santiago.

“Si hubiese querido filtrar, lo habría hecho mucho antes y no ahora, ensuciando una investigación posterior a una audiencia que fue exitosa para el Ministerio Público”, disparó Cooper, agregando que “encuentro altamente improbable que desde la Fiscalía Regional de Coquimbo alguien lo haya filtrado”.

El potencial interés criminalístico de los chat de Cariola y Hassler según el fiscal Cooper

A continuación sostuvo que “a pesar de que yo reservé esas conversaciones que tanto revuelos causaron el día sábado, porque estamos hablando de la famosa crítica al Presidente de la República, al Gobierno, etc., uno incluso podría decir bueno, depende, porque el tráfico de influencia también requiere abuso, prevalimiento, no solamente la mera sugerencia, y el abuso se acredita de tres formas: abusar de la jerarquía, no era el caso; abusar de la función, que no era el caso (…), y de una relación de amistad“.

En esa línea, el persecutor manifestó que “entonces yo digo lo siguiente: si dos personas son capaces de criticar a su propio espectro político, demuestra una amistad bastante grande entre las dos, y eso quizás tiene que ver con el resto de las conversaciones, respecto del tráfico de influencia, respecto de la famosa patente de alcoholes y los chinos“, justificó.

Consultado si según su parecer las conversaciones entre Cariola y Hassler en las que criticaron al presidente Gabriel Boric poseen interés criminalístico, Patricio Cooper aseveró que “potencialmente, pueden tener, pero estimé que había otras conversaciones, largas entre las dos, que me daban ese elemento de todas maneras“.