Las razones del Frente Amplio para descartar apoyo a Carolina Tohá previo a la primaria presidencial

Paulina Vodanovic planteó la idea de que el PS y el Frente Amplio apoyen a Tohá en su candidatura. Sin embargo, la idea no tuvo buena acogida en el partido liderado por Constanza Martínez.

“Podríamos avanzar todos en empujar la candidatura de Carolina Tohá, también el Frente Amplio. Ahí serían tres partidos dándole una fortaleza enorme a una candidata”.

Con esas palabras, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, puso sobre la mesa una posibilidad que hasta el momento no se ha explorado en el oficialismo: llevar un candidato único a la primera vuelta de noviembre o, en su defecto, que tres partidos tengan una misma candidatura de cara a la primaria que busca establecer la alianza de Gobierno.

A pesar de que posteriormente la timonel socialista matizó sus dichos diciendo que lo que había hecho era plantear una pregunta, tras un almuerzo junto a la bancada de diputados del PS que se llevó a cabo este martes en el Congreso Nacional, la puerta quedó abierta a que finalmente el núcleo fuerte del Socialismo Democrático termine apoyando a Tohá.

Pero, además, Vodanovic logró dejar la pregunta en la cancha del Frente Amplio: ¿Estarían dispuestos a apoyar a Carolina Tohá para las primarias presidenciales ?

El planteamiento de la presidenta PS, en todo caso, tiene sustento en las declaraciones de la timonel del FA, Constanza Martínez, y el diputado del partido, Diego Ibáñez. Ambos, tras el fallido Comité Central de la colectividad que no logró dar con una carta presidencial propia, señalaron que está sobre la mesa la posibilidad de apoyar a alguien que no sea militante.

Martínez aseguró que el partido sigue teniendo la convicción de que se presentará una candidatura propia, a pesar de la negativa del alcalde Tomás Vodanovic y el diputado Gonzalo Winter.

Sin embargo, apuntó a que se debe considerar la “flexibilidad táctica” en este tipo de definiciones “para que si eventualmente hay que tomar una decisión distinta, se tome”.

Ibañez, por su parte, indicó que “varios somos de la postura que podemos buscar liderazgos que puedan representar los valores, y podría ser alguien que no necesariamente militante del Frente Amplio”.

Las razones del Frente Amplio para descartar apoyo a Tohá

En el partido del presidente Gabriel Boric siguen creyendo que es indispensable llevar una carta propia a la primaria. El hecho de ser el partido con más militantes en el país y tener la bancada de diputados más numerosa, son razones más que suficientes —aseguran en el FA— para competir en la presidencial.

Pero más allá de eso, en el FA remarcan la distancia entre el proyecto político que representa Carolina Tohá y el “propio”. Sobre todo, considerando la trayectoria de Tohá marcada por su participación en la extinta Concertación.

De todas maneras, personeros del Frente Amplio aseguran que si es que Tohá es electa en la primaria, se cuadrarán tras su candidatura.

Requerida por EL DÍNAMO, la diputada Carolina Tello (FA) asegura que la prioridad sigue siendo la búsqueda de un candidato propio y responde al planteamiento de Vodanovic señalando que “los dirigentes del FA son los llamados a definir quién será el o la representante de nuestro partido”.

“Hoy el FA está enfocado en fortalecer liderazgos propios y presentar una candidatura que exprese nuestra visión para el país”, dice Tello. Eso sí, la parlamentaria subraya que “todas las fuerzas progresistas debemos ser generosas y cuadrarnos tras quien resulte electo o electa en la primaria”.

Algo similar planeta el diputado Andrés Giordano, también integrante del Comité Central frenteamplista, quien señala que “el Frente Amplio pone en el centro de sus decisiones a las bases partidarias, por eso, el pasado sábado nuestro Comité Central, compuesto por más cien militantes, nos mandató nuevamente a tener una candidatura propia y le pidió a la Directiva Nacional que las conversaciones, con un elenco diversos de posibilidades, se desarrollen con reserva”.

Por otra parte, Giordano afirma que “es natural que los partidos de la alianza de Gobierno se pongan en todos los escenarios posibles para tomar una decisión tan importante como proclamar a su candidato o candidata presidencial”.