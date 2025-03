Jorge Sharp: “Se requiere una nueva alianza, el oficialismo actual no alcanza'”

Actualizado el 14 de Marzo de 2025

El ex jefe comunal de Valparaíso responde a la denuncia presentada por la actual alcaldesa Camila Nieto que apunta a eventuales irregularidades en una licitación de luminarias. Además, analiza la gestión del gobierno de Gabriel Boric, critica el incumplimiento de promesas en descentralización y plantea la necesidad de una nueva alianza política para enfrentar los desafíos electorales de 2025.

El jueves de esta semana Jorge Sharp volvió a ser noticia. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (Frente Amplio) ingresó una denuncia ante Fiscalía que apunta a su predecesor por supuestas irregularidades en el proceso de licitación para el cambio de 5.108 de luminarias, cuyo monto involucrado ascendería a $1.700 millones.

En específico, la denuncia se centraría en la conformación e integración de la comisión evaluadora y en eventuales irregularidades en las resoluciones, las que no habrían tenido todos los antecedentes de las ofertas a la vista.

En conversación con EL DÍNAMO, Sharp replica la denuncia apuntando a “motivaciones políticas” y asegura que “la alcaldesa Nieto fue parte del proceso y votó a favor de la licitación, tuvo a su voluntad todos y cada uno de los antecedentes”.

Además, habla sobre una eventual candidatura presidencial o parlamentaria e insta al oficialismo a abrir las puertas al movimiento Transformar Chile del cual es uno de los líderes: “El oficialismo como está constituido hoy no alcanza”, dice en esta entrevista.

“Es una acción sin fundamento de parte de un sector del Frente Amplio de Valparaíso”

—El miércoles de esta semana, la alcaldesa Camila Nieto (FA) ingresó una denuncia que apunta a su administración por eventuales irregularidades en una licitación de luminarias, ¿cuál es su primera impresión respecto a la denuncia?

—Es una acción sin fundamento de parte de un sector del Frente Amplio de Valparaíso. Esa es la primera impresión. Tengo la convicción de que es innegable la vinculación de esta denuncia con el escenario político electoral de la quinta región.

—¿Qué van a hacer al respecto?

—Nosotros vamos a poner a disposición de toda la ciudadanía un link donde se va a poder consultar todos los documentos de cómo se desarrolló esta licitación para que cada quien pueda hacerse la convicción sobre cómo se llevó a cabo. Estoy plenamente convencido que se actuó conforme al principio de estricta sujeción a las bases, que es un principio fundamental del derecho administrativo. Espero que se investigue y que los órganos a cargo tengan toda la información a su disposición.

—¿No es irregular que la comisión precalificadora rechace las postulaciones y después se asigne igualmente?

—Como esta denuncia tiene como objetivo dañar más que aclarar, lo que se cuenta por parte de los denunciantes es completamente insuficiente o derechamente incompleto. Hubo que realizar un segundo informe de precalificación, porque el primer informe estaba mal hecho, no se ajustaba a lo que las bases señalaban. Por eso se solicita por parte de la Dirección Jurídica del municipio un segundo informe.

En caso de no haber realizado esa acción, hubiésemos estado infringiendo precisamente un principio fundamental, que es la ley que se ofrece a las bases. Ese punto en particular es muy claro en los documentos que nosotros vamos a compartir, con la sola lectura de lo sucedido se aclara esta supuesta irregularidad.

Hay, creo yo, además, poco rigor profesional y falta de conocimiento de cómo funciona un proceso licitatorio de parte de los denunciantes. De todas formas, es extraña la situación porque la actual alcaldesa tuvo todos los antecedentes a la vista, tanto el primer informe como el segundo. Si no hizo ver sus observaciones en ese momento, ¿por qué lo hace ahora? Es muy sospechoso.

—La licitación se concretó cerca de la elección municipal, ¿hubo motivación política para acelerar la adjudicación del proyecto?

—La motivación política está en la denuncia de este sector del Frente Amplio. Y lo único que va a lograr esta denuncia es seguir retrasando la implementación de las nuevas luminarias que requiere la ciudad de Valparaíso, ya que la seguridad es una demanda fundamental.

—La alcaldesa Nieto afirma que hubo irregularidades…

—Es la opinión de ella. Solo quiero aclarar que la alcaldesa Nieto fue parte del proceso y votó a favor de la licitación. Y tuvo a su voluntad todos y cada uno de los antecedentes. Lo peor que puede hacer es confundir a la opinión pública.

“En el gobierno de Boric hay expectativas que en muchos sentidos no se han podido cumplir”

—¿Cuál es el balance que haces de la administración del presidente Gabriel Boric?

—La evaluación que tenemos desde el movimiento del que soy parte, que es Transformar Chile, que no es parte del Frente Amplio, respecto al gobierno del presidente Boric, podría resumirse así: expectativas que en muchos sentidos no se han podido cumplir.

Y eso se debe a un sinnúmero de factores. Sin duda, al clima político de obstruccionismo generado por la derecha y también, creo yo, por decisiones que el gobierno ha ido tomando respecto a ir dejando atrás un programa de cambio y transformación para el país. Voy a poner un solo ejemplo: la descentralización. Fue una gran promesa de campaña y no se ha avanzado como se comprometió.

—¿Se acercó mucho al centro el presidente?

—Si es que un gobierno se acerca a la izquierda, a la derecha o al centro, creo que hoy por hoy no dice mucho. Creo que más bien en que los gobiernos tienen el deber de gobernar lo más cerca de la realidad posible. Por tanto, mientras más cerca de la realidad esté un gobierno, mejor.

—¿Y está cerca de la realidad el Gobierno?

—Me parece que en muchos ámbitos se ha hecho el esfuerzo por dar cuenta de la realidad del país, como por ejemplo en materia de seguridad. Es innegable no reconocerle al gobierno que ha hecho un esfuerzo gigantesco por intentar ponerle un atajo a los problemas que se viven en materia de seguridad.

Sin embargo, hay otros ámbitos que tienen que ver con la realidad de las familias chilenas que no han tenido la misma ocupación y profundidad que el tema de la seguridad, como por ejemplo la educación o la salud. Son agendas que hoy día no cuentan ni con prioridad gubernamental ni tampoco con prioridad legislativa.

Y cuando hago referencia a la descentralización, no hago referencia a la típica disputa de poderes entre los gobernadores regionales y el presidente respecto a quién tiene más o menos poder. Sin duda es una dimensión importante, pero me refiero a que la descentralización puede ser la respuesta para muchos de los problemas que tiene el país en distintos ámbitos. Entonces, me parece que ahí hay grandes dudas, a mi juicio, que quedan abiertas para temas de discusión en la elección presidencial como un eventual nuevo gobierno.

“Proponemos una nueva alianza amplia, sin veto ni exclusión”

—¿En Transformar Chile van a presentar algún candidato o algún proyecto para disputar la presidencia este año?

—Lo que hemos propuesto desde nuestro movimiento básicamente es lo siguiente en materia presidencial. Somos de la idea de que se requiere una nueva alianza. El oficialismo como está constituido hoy no alcanza para construir una respuesta que debe ser plural, amplia y diversa, mirando a la sociedad, para conectar con la pulsión de descontento e inconformidad que existe en las familias chilenas respecto a cómo avanza el país. Tiendo a pensar que, peligrosamente, fuerzas más vinculadas a la ultraderecha están más conscientes de este desafío que el campo progresista e incluso la misma izquierda. Por eso es que nosotros proponemos que una nueva alianza puede ser una forma de responder a los actuales desafíos. Una alianza amplia, sin veto ni exclusión.

—¿Y a quiénes incluiría esa alianza que mencionas?

—Creo que las alianzas se tienen que construir a partir de proyectos. Y me parece que una cuestión fundamental para la elección presidencial que viene y para el futuro del país es cuál va a ser la propuesta de las fuerzas políticas respecto al modelo de desarrollo, es decir, al proyecto económico y social para el país. Esa discusión lamentablemente ha estado ausente en los últimos años. Es el problema de fondo, lo que el economista Gabriel Palma hace algunas semanas hacía ver respecto a la renuncia que ha hecho la política a resolver el problema de la pobreza o la desigualdad.

Entonces, creo que las alianzas tienen que constituirse en función de aquello. Y claramente la izquierda, el mundo progresista, el centro liberal, tiene algo que aportar y algo que decir ante ese desafío.

—¿Estarían dispuestos para ingresar al actual oficialismo?

—Nosotros como movimiento hemos estado conversando con gran parte de las fuerzas oficialistas y con las fuerzas que están también fuera del oficialismo.

Por ejemplo, tenemos un diálogo muy estrecho con la Federación Regionalista Verde y Social, que tiene un candidato presidencial que es Jaime Mulet, y también con otras fuerzas.

Uno tiene que entender que la realidad del país cambió. Si no cambiamos con la realidad, esta te pasa por arriba. Creo que hay sectores de la derecha, como son los nacionalistas libertarios, que ven que algo está pasando en la sociedad chilena y están intentando construir una respuesta, respuesta que yo no comparto obviamente. Pero me parece que hay que mirarlo con preocupación y con respeto.

—Entonces podrían estar en una primaria presidencial con el oficialismo.

—Yo espero que haya una primaria lo más amplia posible con todos aquellos que compartamos que necesitamos un proyecto país donde se ponga la atención fundamental en las familias en Chile.

—¿No tendrían problemas para estar en una primaria con Carolina Tohá, por ejemplo?

—Para nada. Y no solamente con ella, sino que también con otras candidatas que puedan tener lugar. Aquí lo que menos uno tiene que hacer es ser sectario. Ahora, claramente el movimiento al que soy parte tiene una identidad y una propuesta que es distinta y distinguible a la que pueda tener dicha candidata y otras más. Por eso es interesante que en esta nueva alianza exista diversidad, exista diferencia. La sociedad chilena es así, no es homogénea. Y yo espero que todo el mundo lo entienda, desde el presidente de la República para abajo.

“En Transformar Chile vamos a tener candidaturas parlamentarias en varias regiones”

—¿Y tu nombre estaría disponible para esa eventual primaria?

—Es algo que hemos conversado en Transformar Chile, pero más bien estamos en una discusión que está centrada en lo parlamentario. Pensamos que es fundamental tener un Congreso con nuevos rostros, nuevos movimientos, nuevas miradas, que generen una mayoría que acompañe a un gobierno de cambio. Uno de los grandes problemas que tienen los gobiernos para poder gobernar es que no logran mayoría parlamentaria.

Y no vamos a lograr mayoría parlamentaria si es que no abrimos la cancha. Por ejemplo, fuerzas como el Frente Amplio más bien lo que buscan es cerrar el espacio a nuevas fuerzas y nuevos movimientos. Por eso creo yo que lo que tiene que empujarse es una nueva alianza que tenga perspectiva o mirada larga.

—¿Serás candidato parlamentario?

—Eso lo estamos definiendo en este momento. En el movimiento Transformar Chile vamos a tener un conjunto de candidaturas en la Región Metropolitana, en la región de Valparaíso, y no descartamos en otras regiones. Probablemente a fines de marzo tendremos claro cuáles van a ser las candidaturas que le vamos a proponer a la sociedad chilena.

—Pero se baraja tu nombre.

—Sí, por supuesto, es una posibilidad. Pero más importante me parece que el sello que hay que entregarle a esa mayoría parlamentaria de la que hablo es que tenga una vinculación estrecha con la sociedad chilena, que la motive, que la active, que la haga protagonista de la construcción del país que tenemos.

—¿El oficialismo perdió esa vinculación?

—Es un hecho evidente que los movimientos sociales y la sociedad chilena en general ha perdido protagonismo en los últimos tres años en el debate público.

Ahora, eso se debe a una serie de razones. Sin duda también a un momento de reflujo o desgaste que ha vivido la sociedad, estuvimos desde el año 2019 hasta el 2023 con una sociedad muy activa.

Y también se debe a que creo que tampoco ha habido de parte de la institucionalidad, tanto del gobierno como del Congreso, salvo ciertas excepciones en el Congreso evidentemente, una disposición a que la ciudadanía juegue un rol activo, que se haga presente, más allá del like en las redes sociales o de participar en determinados actos de apoyo a tal o cual político.

—¿Y hay alguien que pueda liderar ese proceso que mencionas hablando del tema presidencial?

—Hay muchos liderazgos interesantes, muchos liderazgos orientados a activar su candidatura de esa forma.

Sin duda uno de ellos es el liderazgo que ha levantado FREVS, que es Jaime Mulet. Pero más importante que la procedencia del liderazgo y la trayectoria política anterior, es básicamente su disposición a mirar al futuro de forma completamente distinta.

Ahora, evidentemente hay muy buenos cuadros y liderazgos en muchos partidos y yo espero que esos liderazgos sean los que den paso adelante, tanto en las elecciones presidenciales como en las parlamentarias.

—¿Piensas en Daniel Jadue o Jeannette Jara cuando hablas de esos cuadros?

—No me corresponde pronunciarme sobre las definiciones que vaya a tomar el Partido Comunista. Espero que ellos también tengan un candidato o candidata que participe en la primaria, porque son una fuerza importante en la política chilena y que tienen que tener el lugar que le corresponde.

—Me imagino que piensas lo mismo sobre la discusión del Frente Amplio, que ahora está entre Gonzalo Winter o Beatriz Sánchez.

—Por supuesto. Ahora, hay un tema porque algunas fuerzas políticas del oficialismo quedaron con un plan B por la bajada de la ex presidenta Michelle Bachelet.

—Si hubiese aceptado Bachelet no existiría esta discusión

—Exactamente, y ahí creo que también hay un error porque la presidenta Bachelet no tiene superpoderes para resolver lo que la política en general no es capaz de hacer. Ese es un atajo. Creo que hizo bien la presidenta Bachelet en su decisión, porque eso permite que se abra el debate y estemos hablando más que de nombres, ojalá, de proyectos e ideas.