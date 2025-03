Diputado Alvaro Carter se suma a Republicanos: “Creo en José Antonio Kast”

Actualizado el 19 de Marzo de 2025

Carter se sumó así a las diputadas Sofía Cid y Catalina Del Real, ex RN, y al otrora UDI Renzo Trisotti, que también son parte de la tienda de José Antonio Kast.

El diputado Alvaro Carter anunció que ahora es parte de la bancada del Partido Republicano, tras renunciar a ser parte del grupo de parlamentarios de la UDI, continuando con la fuga de legisladores de Chile Vamos a la ultraderecha.

Carter se sumó así a las diputadas Sofía Cid y Catalina Del Real, ex RN, y al otrora UDI Renzo Trisotti, que también son parte de la tienda de José Antonio Kast, mientras que Cristián Labbé renunció al gremialismo para integrar el Partido Nacional Libertario de Kaiser.

El hermano del otrora alcalde Rodolfo Carter explicó que “he decidido ingresar a Republicanos, es un paso lógico en la evolución que he tenido en mi trabajo en el Parlamento. La Bancada Republicana es de las más ordenadas y disciplinadas que hay en el Congreso. Es esto lo que me da firmeza para enfrentar un mal gobierno y me siento cómodo con este cambio”.

El ahora diputado republicano Alvaro Carter que “es la hora de valientes, y no solo de los cálculos a los que están acostumbrados los antiguos conglomerados, que buscan acomodarse y que entregan sin pensar en la ciudadanía, como lo vimos en la mala reforma de pensiones. (…) Acá veo liderazgo. (…) Creo en José Antonio Kast y estoy convencido que desde aquí se crea el futuro para Chile, donde exista una derecha real y no una de cartón”.

Por su parte, el jefe de la bancada republicana, Cristián Araya -junto con manifestar su alegría-, sostuvo que la nueva incorporación, “viene a reforzar el trabajo legislativo que estamos realizando, ha dado un paso muy valiente en sumarse a este proyecto republicano, y eso a cuenta también de cómo el proyecto republicano se va fortaleciendo día tras día”.