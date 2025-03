Frente Amplio rechazó actuar de Consuelo Veloso tras ser detenida por conducir en estado de ebriedad: “Es imprudente”

25 de Marzo de 2025

Diputados del Frente Amplio reprocharon la conducta de Consuelo Veloso, quien chocó en estado de ebriedad tras perseguir a sujetos que le habían robado.

La bancada del Frente Amplio manifestó su rechazo a los hechos que protagonizó la diputada Consuelo Veloso (IND – FA), quien chocó en estado de ebriedad luego de sufrir un robo y perseguir a los asaltantes.

Si bien la parlamentaria es independiente, es parte de la bancada del Frente Amplio. En este sentido, la jefatura de dicha bancada se refirió al accidente de tránsito, donde la legisladora sufrió una fractura de nariz.

“La Fiscalía le ha imputado el delito de conducción en estado de ebriedad. Esa es una situación que tiene que determinar la investigación. Ella señala que sufrió un asalto y que, en virtud de aquello, salió en persecución, junto con el diputado Luis Malla (PL), de quienes le habrían estado robando”, explicó el diputado Jaime Sáez (FA).

A lo que añadió: “Ella sufrió un asalto y que su intención no era conducir en ningún caso. Se iba a quedar en un domicilio de otra parlamentaria amiga de ella”.

La bancada del Frente Amplio reprochó el actuar de Consuelo Veloso

Sáez, quien estaba junto a las diputadas del Frente Amplio, Lorena Fries y Claudia Mix, sostuvo que “a nosotros nos parece que es imprudente tomar una decisión de esa naturaleza. Es imprudente que personas civiles repelan un asalto. Es una conducta que pone en riesgo su propia integridad física”.

Producto de lo anterior, expresó: “Hacemos un llamado a la población a que no haga, no incurra en ese tipo de situaciones, porque, en definitiva, lo que corresponde y lo que procede es llamar a la policía, a Carabineros, a seguridad ciudadana (…) tampoco corresponde, habiendo consumido alcohol, subirse a un auto bajo ninguna circunstancia, ni para conducir a una corta distancia, ni a una media distancia, ni a una larga distancia. No corresponde. Es una conducta temeraria“.

“Nosotros esperamos, en primer lugar, que su salud se recupere a la brevedad posible. Y todo lo demás es parte de la investigación que tiene que llevar adelante el Ministerio Público según las diligencias que ellos determinan”, sentenció el diputado Jaime Sáez.