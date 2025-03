Reforma al sistema político: pese a resistencia del Gobierno y la Cámara, umbral del 5% avanzó en el Senado

25 de Marzo de 2025

La norma establece que quienes sean electos como diputados deben pertenecer a un partido que obtenga al menos el 5% de la votación nacional. O, en su defecto, que la tienda consiga elegir ocho parlamentarios.

La Comisión de Constitución del Senado propinó un duro revés a las aspiraciones del Gobierno y a la Cámara de Diputados al aprobar la norma del umbral del 5% contenida en la reforma al sistema político.

En simple, la medida dispone que para ocupar escaños en la Cámara de Diputados, quienes sean electos, deben pertenecer a un partido que concite, al menos, el 5% de la votación nacional. O, en su defecto, que la tienda consiga tener ocho parlamentarios en ejercicio. En caso de que no se cumplan estas condiciones, la norma indica que el escaño pasará a la siguiente mayoría en la lista que se presente.

La indicación, que fue sustituida a solicitud del Gobierno para suprimirla del proyecto, fue repuesta a petición de dos grupos de senadores, conformados por Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), por un lado; y Alfonso De Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Gastón Saavedra (PS), por otro.

Finalmente, durante la última sesión de la comisión, realizada el lunes 24 de marzo, la norma fue aprobada. Sólo la senadora Claudia Pascual (PC) se opuso a la medida.

“A lo largo de toda la tramitación de este reforma que no es constitucional, a mi juicio, sino de aspectos electorales, he planteado no estar de acuerdo puesto que esto traerá cambios muy sustanciales a la hora de elegir al Parlamento y esos cambios vulneran (…) la proporcionalidad de la representación cuando se eligen candidaturas”, argumentó la legisladora comunista.

Gobierno se resiste al umbral del 5%

Pero Pascal no es la única que ha expresado su molestia ante la medida que impulsa un grupo transversal del Senado que incluye a las bancadas del PPD, PS y Chile Vamos.

Diputados —únicos afectados por el umbral— y el Gobierno también se han manifestado en contra de la medida por distintas razones.

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, cuestionó la insistencia de los senadores con la indicación que se buscó suprimir.

“Hay como un fetiche con lo del 5%, porque estamos conscientes que hay que resolver el problema de la fragmentación, pero no necesariamente el umbral del 5% es la solución necesaria para esto de efecto”, dijo la ministra en conversación con Radio ADN.

En esa línea, Lobos señaló que la intención del Gobierno es que la reforma “se haga cargo integralmente” de la fragmentación y la falta de gobernabilidad, más allá del mecanismo del umbral. Asimismo, subrayó que una de las cosas que busca el Ejecutivo es, por ejemplo, elevar los requisitos para la constitución de los partidos políticos y así evitar que toda fuerza política pueda acceder inmediatamente a las elecciones.

“Queremos elevar esas exigencias: las firmas judiciales, el tema que tengan que estar constituidos en ocho regiones y no en tres regiones contiguas, como es hoy día; elevar esos estándares”, explicó la secretaria de Estado.

En la previa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, había transparentado que “evidentemente en el Senado existe una mayoría para aprobar una norma sana, pero no es tan evidente que en la Cámara existe esa mayoría”.

Visiones encontradas en la Cámara de Diputados

Desde la oposición, sin embargo, se aprovechó de enrostrar al Gobierno por su negativa a apoyar el umbral que deberá ser votado en la Sala cuando se tramite la reforma al sistema político en el pleno.

“Es lamentable que el gobierno se oponga a avanzar en el umbral del 5% cuando es evidente la crisis que hoy vive el sistema político en nuestro país. Y lamentablemente lo que uno ve es que lo hace por presión de distintos partidos políticos pequeños en formación, candidatos independientes, donde después terminan pirquineándole un par de votos para determinados proyectos de ley”, lanzó el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Y acotó: “Aquí llegó el momento de que nos pongamos serios, que establezcamos un umbral del 5% para la existencia de los partidos políticos y así retomemos en algo la legitimidad de un sistema político que hoy día está absolutamente cuestionado. No tiene sentido un parlamento donde hay más de 20 partidos políticos, donde se dificulta el diálogo y a ratos se imposibilita la llegada de acuerdos”.

El diputado Jaime Mulet (FREVS) —promotor de otro proyecto de reforma al sistema político— lamentó la aprobación de la norma calificándola como “grave y antidemocrática”.

“Volver con el tema del umbral, como pretenden algunos senadores, creo que desnaturaliza porque la propuesta original de ellos mete la mano a la urna. Y establecer un umbral eliminando candidatos que sacan más votos, siendo reemplazados por otros que sacan menos porque el partido, no obstante tenga la primera mayoría en una zona, si no logra el 5% a nivel nacional pierden el escaño, eso es muy grave y antidemocrático. Creemos que no es lo correcto”, sostuvo el diputado.