Los pormenores de la declaración del presidente Boric por la fallida compra de la casa de Salvador Allende

28 de Marzo de 2025

La Fiscalía de Coquimbo precisó que Boric "prestó la máxima colaboración y contestó todas las preguntas formuladas por el fiscal regional".

Compartir

El presidente Gabriel Boric prestó declaración este viernes por casi una hora en calidad de imputado ante los fiscales Patricio Cooper y Eduardo Yáñez, en el marco de la investigación por la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende.

Desde la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia se detalló que poco después de las 10:00 horas el jefe de Estado “realizó una declaración voluntaria en el Palacio La Moneda“, en la que además de los fiscales estuvo presente también Jonatan Valenzuela, el abogado del presidente Boric.

En tanto, desde la Fiscalía de Coquimbo se difundió un comunicado en el que se apuntó que el mandatario “prestó la máxima colaboración y contestó todas las preguntas formuladas por el fiscal regional“.

La información fue confirmada más tarde por la vocera (s) Aisén Etcheverry, quien precisó que Boric se reunió con los persecutores “para prestar declaración de manera voluntaria en el proceso de investigación que se está llevando adelante” por el caso.

La secretaria de Estado detalló que “por alrededor de una hora (Boric) prestó declaración a los fiscales para poder entregarle también sus antecedentes, y de esa manera contribuir con esta investigación que esperamos llegue a puerto de buena manera“.

Boric declaró en calidad de imputado por la frustrada venta de la casa de Allende

Respecto de la calidad de imputado en la que declaró Boric, la también ministra de Ciencias dijo que aquella “viene dada por el hecho de la presentación de una querella por un abogado particular y por el solo hecho de la presentación de la querella se genera esta calidad de imputado“.

“La declaración que se entregó hoy día es una declaración que se da de manera voluntaria, que fue coordinada por la Fiscalía y que apunta precisamente a entregar antecedentes, todos los que la Fiscalía requiera para que puedan hacer de buena forma su trabajo“, complementó Etcheverry.

A continuación aseveró que “esa actitud es la que va a perseverar por parte del gobierno, es lo que hemos hecho en todas las instancias. Pero las diligencias específicas y las cosas que se requieran es algo que determina la Fiscalía y por supuesto les corresponde a ellos informarlo cuando lo consideren oportuno o informarlo a quienes tengan que contribuir con lo que sea necesario en el momento en que sea”.

Sobre la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende, que dio pie a la querella interpuesta por el abogado Raimundo Palamara, vinculado al Partido Republicano, la vocera del Ejecutivo planteó que “en su proceso de ejecución tuvo un transcurso que no era el esperado, donde evidentemente esto no se desarrolló de la manera en la que se esperaba y, por lo tanto, a ese proceso se le puso término de manera anticipada (…) sin generar ninguna consecuencia patrimonial ni transferencia de propiedad, ni ninguna otra“.

La vocera (s) aseveró además que hasta ahora “no ha sido requerido nada extra. La información que tenemos, no hay requerimiento“.

“Hay una serie de procesos en curso a los que se les está dando cumplimiento por los distintos actores, han declarado distintas autoridades, funcionarios, han entregado documentos también, lo que es natural y el proceso habitual en una investigación de esta naturaleza“, concluyó Aisén Etcheverry.