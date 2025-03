Encuesta Cadem: Matthei se impondría en todos los escenarios en segunda vuelta y Tohá sigue a la baja

31 de Marzo de 2025

La candidata de Chile Vamos continúa liderando en las preferencias y esta vez llegó a un 18%, superando en once puntos a la ex ministra.

La encuesta Cadem continúa midiendo el pulso de lo que será la próxima elección presidencial donde Evelyn Matthei continúa liderando sin problemas e incluso se impondría en todos los escenarios posibles en segunda vuelta.

La candidata de Chile Vamos alcanza un respaldo del 18%, superando a José Antonio Kast y Johannes Kaiser, quienes empataron con un 13%. En tanto, la precandidata Carolina Tohá descendió a un 7%.

En un eventual balotaje, la ex alcaldesa de Providencia lograría vencer a todos sus oponentes. Así, según la encuesta Cadem, Matthei superaría a Kast por 10 puntos (44% vs 34%), a Kaiser por 20 puntos (47% vs 27%), a Tohá por 31 puntos (58% vs 26%), a Jeannette Jara por 40 puntos (60% vs 20%) y a Gonzalo Winter por 39pts (59% vs 20%).

Caso contrario es lo que ocurriría con Tohá, quien perdería frente a Kast (33% vs 46%) y empataría con Kaiser (38% vs 38%).

La aprobación del Gobierno de Gabriel Boric

En la cuarta semana de marzo, el presidente Gabriel Boric alcanzó un 28% de aprobación, cuatro puntos menos que la semana pasada y 65% de desaprobación. Con esto, cerró el tercer mes del año con un promedio de 29% (-2pts) de aprobación y 65% (+2%) de desaprobación.

Los segmentos donde alcanza más altos niveles de aprobación en marzo son los jóvenes entre 18 y 34 años con un 42% (+1), los que pertenecen al segmento socioeconómico alto con 37% (+4), habitantes de Santiago con 35% (+1), los que se identifican con la izquierda con 80% (+1) y quienes votaron por él con 70% (-2).