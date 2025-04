Carolina Tohá: “La política no hizo la renovación generacional a tiempo y estamos pagando eso”

La abanderada del PPD reconoció el desafío que enfrenta, pero dejó en claro que “las cosas que me gustan son difíciles, me interesan cosas que signifiquen cambiar la situación y siempre cambiar la situación es difícil, si lo normal es seguir de largo”.

Carolina Tohá

Carolina Tohá (PPD) sabe el camino que debe enfrentar para convertirse en la abanderada presidencial del oficialismo y en entrevista con EL DINAMO analizó cómo su generación debe buscar tomar la posta que en su momento lideró la Concertación y en que la actualidad está en manos del Frente Amplio.

En conversación con el escritor Rafael Gumucio, la ex ministra del Interior hizo un mea culpa respecto al lugar que no pudo ocupar su generación, ejemplificando que “al fútbol chileno le pasó lo mismo que a parte de la política: no hizo la renovación generacional a tiempo y estamos pagando eso. En la política hubo una generación tan brillante, que las hizo todas, que fue difícil de sustituir, pero ese chicle se estiro demasiado y la que venía atrás no hizo la disputa para agarrarse el poder, eso provocó un bache de varios años en la política chilena”.

Para Tohá, “lo que nunca pasó hasta ahora es que esta generación de la que somos parte diera un paso adelante y dijera ahora vamos a conducir y nos vamos a cruzar con cualquier otro y eso no pasó en otro momento. Hoy día hay un cuadro bien especial y extraño, porque ya hubo una generación más joven y yo estoy buscando que mi generación diga nos corresponde cumplir un rol y tenemos algo que decir”.

La abanderada del PPD reconoció el desafío que enfrenta, pero dejó en claro que “las cosas que me gustan son difíciles, me interesan cosas que signifiquen cambiar la situación y siempre cambiar la situación es difícil, si lo normal es seguir de largo”.

Consultada sobre las condiciones que enfrentará en caso de llegar a La Moneda, Carolina Tohá expresó que “todas las cosas son difíciles, nunca están las condiciones, siempre hay que trabajar con condiciones que son llenas de ripios, pero hay que hacer algo. Lo que hay que hacer es una reforma política, porque no es que el Parlamento sea difícil, el problema es que no es funcional a la construcción de acuerdos para las decisiones que tiene que tomar el país. Hay que hacer cambios que no premien la fragmentación”.

Ante el llamado de Rafael Gumucio de calificar a sus principales contendores con un slogan, Tohá respondió que para Evelyn Matthei sería “desde Providencia a Chile”; para José Antonio Kast, “Ahora sí que sí. La tercera es la vencida”; y para Johannes Kaiser: “Vacúnate conmigo”.

Pero la ex secretaria de Estado también entregó su visión sobre el rol que deberá jugar Chile en el futuro, aseverando que “me imagino a Chile cumpliendo un rol en el mundo de incertidumbre en que estamos, me lo imagino proponiéndose representar una modernidad humanizada, apostando a la modernidad con todo, viendo los cambios tecnológicos, la nueva economía, la descarbonización, pero buscando que esa transformación tenga una perspectiva humana que ahora está ausente en el planeta. El obstáculo que tenemos para ocupar esa oportunidad es que logremos entendimiento y eso solo es alcanzable si (el país) afirma su democracia y afirma que ese camino va a ayudar a ser un país más equitativo”.

En esa línea, argumentó que “estamos en un ciclo de muchos cambios, las fuentes de incertidumbre se movieron, se hizo una suerte de orden mundial con una serie de perdedores y el discurso progresista no conectó a tiempo con esa realidad y sobre todo en el mundo desarrollado esa desconexión fue muy grande y eso abrió cancha para que ciertos sectores de derecha empezaran a representar a un mundo popular que siempre tuvo una tradición progresista. Pero eso no es porque la derecha es talentosa, sino que hay un mundo buscando respuestas y el progresismo no se las dio, se demoró mucho tiempo en conectar con ese mundo”.