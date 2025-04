Crisis en el PS por cupo de Isabel Allende: Tomás de Rementería se baja de carrera por el Senado

El Partido Socialista abrió un inédito flanco interno al no respetar la voluntad de Isabel Allende para que el diputado por Valparaíso ocupe su cupo en la Cámara Alta.

Una impensada crisis está viviendo el Partido Socialista (PS) para nombrar a quien ocupará el escaño de Isabel Allende en el Senado, tras su destitución por la fallida compraventa de la casa de su padre en Guardia Vieja.

Esto, ya que en un primer momento Paulina Vodanovic, timonel del PS, le concedió un último gesto a la saliente legisladora y le permitió designar al nombre de su reemplazo en la Cámara Alta, por lo que Allende se decantó por el diputado Tomás de Rementería.

Sin embargo, la voluntad de Isabel Allende no fue respetada y se retiró del Congreso la documentación para que De Rementería pasara de la Cámara Baja al Senado, lo que fue cuestionado por la ahora ex senadora, quien apuntó contra la Comisión Política.

“En el día de hoy, en el cese de mi función como senadora, he tomado conocimiento de la decisión del Partido Socialista, de contravenir el acuerdo alcanzado con su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, y la mesa directiva saliente, respecto al reemplazo de la senaturía por Tomás de Rementería, actual diputado con quien he trabajado por años en la región de Valparaíso. Hoy además se habría retirado el oficio del Senado, me parece un asunto grave. Espero que la Comisión Política respete el acuerdo”, acusó Allende en una declaración pública.

Tomás de Rementería da un paso al costado y no va al Senado

Ante el incendio provocado por esta medida, se citó a un encuentro de la Comisión Política del PS en la tarde de este martes, la cual se inició a las 19:00 horas. Al no haber humo blanco, la instancia acordó continuar la discusión este miércoles.

En vista de que su nombre no encontró respaldo en la Comisión Política, donde su nombre causaba dudas ya que se enfrentaría en las próximas elecciones parlamentarias a su pareja Karol Cariola (PC), Tomás de Rementería anunció que daba un paso al costado y no ocuparía el cupo de Allende en el Senado.

El legislador emitió un comunicado en el que detalló que “he decidido retirar mi nombre para ocupar el cargo senatorial que deja hoy Isabel Allende. Nunca busqué ser senador; acepté la solicitud que me hiciera Isabel y que fue ratificada por la mesa directiva de mi partido, en la cual se reconocía mi labor como diputado y el trabajo que realizamos en conjunto con la senadora Allende”.

“Soy viñamarino, amo mi región y siempre estaré al servicio de trabajar por ella. Sin embargo, las decisiones centralistas y los intentos de imponer nombres ajenos a la región me han llevado a enfrentar una situación en la que incluso se había tomado una decisión —formalizada mediante un oficio al Senado— que luego fue retirada. En tales condiciones, se me hace imposible continuar disponible para esta solicitud”, argumentó De Rementería.

Esta controversia abrió un flanco que parecía cerrado entre la mesa de Paulina Vodanovic, quien esperaba seguir al frente del PS, y Grandes Alamedas, una de las tres corrientes al interior del partido y que es liderada por Isabel Allende.

Esta facción se ha mostrado particularmente crítica con la aventura presidencial de la senadora Vodanovic, ya que con anterioridad llamó al socialismo a cuadrarse con la candidatura de Carolina Tohá.