Eric Aedo (DC) y su decisión de no renunciar a la vicepresidencia de la Cámara: “No tenemos ningún acuerdo con la derecha, por lo tanto no hay nada que nos puedan exigir”

El vicepresidente de la Cámara, en conversación con EL DÍNAMO, explica las razones para mantenerse en su cargo junto a Gaspar Rivas (IND), pese a la elección de José Miguel Castro (RN) como presidente de la corporación. El parlamentario defiende su decisión argumentando que responde a un acuerdo político con el oficialismo, independientes y la DC, y no a un pacto con la derecha.

Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara, da sus razones para no renunciar

Durante la mañana de este miércoles, el prosecretario de la Cámara de Diputados leyó una carta enviada por las bancadas de Chile Vamos en que expresaban su molestia por la determinación de los vicepresidentes, Gaspar Rivas (IND) y Eric Aedo (DC), de no renunciar pese a que expiró el plazo del acuerdo administrativo.

“No es sano ni mucho menos comprensible que permanezcan aferrados a esta testera por caprichos oscuros y opacos, y con fines totalmente desconocidos e incomprensibles para quienes aún creemos en una democracia sólida, transparente y donde primen y se respeten siempre los acuerdos”, apuntaba la misiva suscrita por las bancadas de Chile Vamos.

Las críticas, en todo caso, no hacen eco en Aedo, segundo vicepresidente de la Cámara. Así lo hace ver en entrevista con EL DÍNAMO, reafirmando su postura de que la derecha no tiene la potestad de hacer exigible un acuerdo que no suscribió.

En ese sentido, el diputado DC confirma que las mismas bancadas del oficialismo le solicitaron quedarse en el cargo.

— ¿Por qué llega la determinación, junto a Rivas, de mantenerse en la vicepresidencia y no presentar la renuncia?

— La cuestión es de carácter bastante lógico, simple y práctico: nosotros llegamos a la mesa de la Cámara en un acuerdo suscrito entre el oficialismo, sectores independientes y la Democracia Cristiana. Ese es el acuerdo político al que nosotros nos debemos. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con la derecha. Y por tanto no hay nada que la derecha pueda hacernos exigible.

Es más, esta situación que se vive hoy día ya la vivió la propia derecha en el período legislativo anterior con la presidencia de Diego Paulsen, la vicepresidencia de Francisco Undurraga y la vicepresidencia del exdiputado Rodrigo González del PPD.

Hoy día la situación es prácticamente de un empate político. Y dada esa situación, ha sido el oficialismo, la Democracia Cristiana y los sectores independientes que conforman este pacto, los que nos han solicitado que mientras esta situación no se resuelva no presentemos nuestras renuncias. Así que no tiene que ver solo con una decisión de carácter personal, es una decisión del conglomerado que nos llevó hasta la mesa.

— ¿Por qué el oficialismo se termina plegando a la idea de que ustedes sigan? Hoy la alianza de Gobierno no tiene ningún representante en la mesa directiva.

— Pero nosotros tenemos ese pacto de gobernanza con el oficialismo, con sectores independientes y la DC. Así que obviamente, en una situación de empate, el riesgo es total tanto para la derecha como para el propio pacto del oficialismo.

— ¿Por qué?

— Porque con un empate en las fuerzas, probablemente se llegue a la situación de una tómbola y, por tanto, nadie tiene certeza de cuál puede ser el resultado. Es tanto así que, por ejemplo, la derecha podría utilizar el reglamento y censurar a la mesa, y ahí cae toda la mesa y se vuelve a generar una elección, pero eso no se hace porque ante esta situación todo el mundo tiene la incertidumbre de cuál puede ser el resultado.

— El jefe de bancada de la DC planteó que el rumbo a tomar era llegar a un nuevo acuerdo, que incluyera a la oposición. ¿No prosperó ese camino?

— Yo no estoy en estas negociaciones, no soy parte. Solo estoy en conocimiento de que quienes suscribieron este acuerdo político-administrativo nos han solicitado que permanezcamos en nuestros lugares. Son otros los que tienen que llevar adelante esas conversaciones, no nos corresponde a nosotros como vicepresidentes.

— ¿Usted y el diputado Rivas conversaron la situación con Castro?

— Sí, lo conversábamos. Tuvimos un buen diálogo.

— ¿Y qué le dijo Castro?

— La conversación que yo tuve con el presidente de la Cámara fue una conversación privada, no la voy a ventilar.

— Pero ya está conversada la situación.

— Sí, pero es que es una conversación privada.

— ¿Pero se mostró en desacuerdo con su decisión de mantenerse en la vicepresidencia?

— Es una conversación privada y él expresó en un punto de prensa ayer que esta situación ya la había conversado con nosotros, la había abordado y que estábamos trabajando de manera normal.

— Chile Vamos lo emplaza a cumplir su palabra y renunciar, ¿cómo reciben esas críticas?

— Es que yo no tengo acuerdo con ellos, así que qué emplazamiento puede haber. Es un emplazamiento que no tiene asidero.

— El diputado Jorge Alessandri (UDI) dijo que mantenerse en la vicepresidencias es una actitud propia de Maduro.

— Es una frase para la tele, pero no tiene ningún sentido de realidad.

— ¿Y qué le parece la actitud de la oposición ante su decisión?

— Pero si ellos pueden utilizar la herramienta de la censura.

— ¿No tensiona la relación en la Cámara que ustedes no hayan renunciado?

— No, en absoluto. Se acaba de producir el cambio en la Comisión de Hacienda y acaba de asumir Boris Barrera con los votos favorables de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD. Así que no, no lo han tensionado en absoluto.

— ¿Cómo proyecta la conducción de la mesa ahora con una composición dividida?

— Con el diputado Rivas, y antes con la presidenta Cariola, dimos garantías a todos los sectores políticos. Creo que es la misma senda la que hay que continuar hoy día con el presidente Castro, y en ese sentido nosotros vamos a dar esas garantías y a buscar sacar adelante los proyectos que le hagan bien al país en el ámbito de seguridad, desarrollo económico, y también de proyectos que avancen en la línea de la justicia social.

— ¿Dice usted que junto a Rivas dan garantías de ecuanimidad?

— Hemos demostrado en este año de gestión ambos vicepresidentes que damos esas garantías, y yo no tengo dudas que el presidente Castro va a estar en la misma perspectiva.

Uno tiene acá en esto una relación institucional. No son solo relaciones personales como diputados. Y cuando uno está en la mesa de la Cámara, el comportamiento que uno tiene que tener es un comportamiento institucional, de relacionamiento también con el resto de las instituciones de la República, de los demás poderes del Estado. Y en ese sentido uno ya no puede actuar como si fuese jefe de bancada, por ejemplo, de un sector político, o como un diputado o diputada que expresa solo sus opiniones personales. Uno acá tiene que expresar opiniones más institucionales.

Yo no tengo duda que eso el diputado Castro, hoy día presidente de la Cámara, también va a estar en la misma línea que ha estado tanto Rivas como yo.