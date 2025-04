Jeannette Jara se enfrenta a Kaiser por Claudio Crespo: “Demuestras lo poco que quieres a tu propio pueblo”

“Cuidar a Chile y a Carabineros es saber que este tipo de personas no pueden ser parte de la institución. Lo que tú haces, es solo esparcir una ideología de odio”, le dejó en claro la ex ministra del Trabajo.

Jeannette Jara, candidata presidencial del PC, se enfrentó a su contraparte del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, a propósito de los registros dados a conocer en las últimas horas que muestran el violento accionar de Claudio Crespo durante el estallido social.

La ex ministra del Trabajo expresó en redes sociales que “he escuchado las palabras de Claudio Crespo y me siento profundamente violentada. Son totalmente inaceptables y no corresponden a lo que esperamos de un funcionario policial. Le mando un fraternal abrazo a Gustavo Gatica. Espero la justicia actúe y se evite la impunidad”.

Estas palabras encontraron respuesta en el diputado Kaiser, quien planteó su defensa a Crespo, indicando que “violentados son aquellos, que fueron víctimas de las hordas de criminales, que mandaron a quemar nuestras ciudades. Honor y gloria a Carabineros“.

Ante este emplazamiento, Jeannette Jara le expresó al candidato libertario que “tu problema Johannes, es que la rabia no te permite entender cómo se debe pensar y amar a Chile. Carabineros merece todo nuestro respeto y apoyo en su labor cotidiana, y por ello es inaceptable que una manzana podrida que amenaza con sacarle los ojos a un detenido, puedan ser parte de la institución”.

“Inaceptable es que uses a Carabineros para ganar votos. Inaceptable es también tu falta de humanidad”, agregó.

Pero Kaiser le espetó que “su problema Jeannette, es que su ideología no le permite amar a Chile. Para Usted es conveniente que la gente olvide lo que hicieron el 18-10 y el nivel de violencia a la que sometieron a los ciudadanos y especialmente a nuestros carabineros. Sin perdón ni olvido”.

“Cuidar a Chile y a Carabineros es saber que este tipo de personas no pueden ser parte de la institución. Lo que tú haces, es solo esparcir una ideología de odio y demostrar lo poco que quieres a tu propio pueblo”, le dejó en claro Jara.