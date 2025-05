Juventudes Comunistas se desentienden de imagen contra Kaiser y Kast tras condena transversal

Las Juventudes Comunistas se refirieron a la polémica imagen que se compartió en una de sus cuentas de redes sociales en que se ven a dos muñecos colgados de los pies con los rostros de Johannes Kaiser y José Antonio Kast, los cuales además portaban brazaletes con el símbolo nazi.

A través de una declaración pública, la organización proveniente del Partido Comunista se desentendió de la imagen aludiendo a que ésta no fue subida en los “canales oficiales” de la dirección nacional de la JJ.CC.

“Como partido y juventud hemos sido víctimas de persecuciones y exterminio. Sabemos lo que es la desaparición forzada y ejecución de jóvenes militantes. Nuestra propuesta para combatir el facsismo no es el exterminio, porque a diferencia de estos adversarios, lo nuestro es el debate de ideas”, añade el comunicado.

En esa línea, el comunicado asegura que “no estamos disponibles para jugar al empate, menos con aquellos que hace pocos días justificaban el golpe de Estado”.

Además, se emplazó a sectores de oposición a quienes se acusa de negacionistas.

“Desmantelar todas aquellas prácticas que dañan gravemente la convivencia democrática, como lo son el negacionismo y la justificación de las violaciones a los derechos humanos”, sentencia la declaración.

Condena transversal

Tras la viralización de la imagen que se tomó en el contexto de la marcha del 1 de mayo por el Día de los Trabajadores, los candidatos presidenciales de todos los sectores condenaron el hecho. Incluso la abanderads del Partido Comunista, Jeannette Jara.

“Rechazo esta publicación. Todos saben que pienso muy distinto de Kast y de Kaiser y quiero derrotarlo en las urnas, no a través de una publicación que no corresponde. Los derechos humanos son un valor para toda la sociedad chilena“, dijo la ex ministra del Trabajo.

Por su parte, Evelyn Matthei recalcó que la imagen demuestra “la violencia política” que ejerce el PC. “Esta es la imagen más nítida de la violencia política que día a día ejerce la izquierda en Chile por intermedio del Partido Comunista, hoy en el Gobierno”, aseveró.

“Nunca más justificar ni amparar la violencia política. Mi repudio total y, espero, sea transversal. Mi solidaridad con José Antonio Kast y Johannes Kaiser”, sostuvo Matthei, quien hasta hace unos días calificaba las muertes ocurridas en los primeros años de la dictadura como “inevitables”.