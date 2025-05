Tohá confirma relación con Mario Marcel: “Comenzó el primer año que fui ministra”

Carolina Tohá confirma relación con Mario Marcel

La ex ministra del Interior y candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá confirmó mantener una relación de pareja con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

En una entrevista con La Tercera, en la que abordó su lado humano y reveló cuestiones de su vida privada, Tohá contó que entabló relación con Marcel en el primer año de Gobierno luego de que ella asumiera el Ministerio del Interior en septiembre de 2022.

“Desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel. Hemos buscado mantener esto en un plano privado. Tradicionalmente, en Chile siempre se ha reconocido ese límite entre lo privado y lo público, y eso es algo que valoro mucho y que ha ayudado a cuidar esta relación”, comentó la abanderada presidencial.

Si bien en el mundo político ya se conocía de la relación entre ambos, esta es primera vez que uno de ellos lo transparenta de manera pública.

Sobre esto, Tohá indicó que “sigue siendo (parte de mi vida) privada. Sólo que como hoy soy candidata y las personas quieren saber más de mí, lo cuento. Pero sigue estando en el ámbito personal”.

Por otra parte, la candidata reveló cómo se dio la relación: “Esto comenzó el primer año en que fui ministra. Se fue dando de a poco, muy gradualmente… No fue de la noche a la mañana”, relató Tohá.

Y recordó: “Él fue mi primer jefe en los 90. Y en el transcurso de estos años hemos sido amigos, hemos trabajado juntos muchas veces… Ahora tenemos esta relación que yo espero que podamos seguir cuidando y solidificando”.

Asimismo, la abanderada que competirá en la primaria del oficialismo descartó alguna complicación debido al cargo que ostenta Marcel.

“Desde el punto de vista legal, no hay ninguna incompatibilidad ni ahora ni antes. Además, la billetera fiscal no tiene ninguna interferencia en las campañas. Y lo segundo, es que se trata de un ministro que tiene credenciales más que reconocidas por su seriedad, por su compromiso a lo largo de toda su vida profesional. El hecho de que seamos pareja no va a cambiar en lo más mínimo sus decisiones como ministro”, subrayó Tohá.

El presidente lo sabía

De igual forma, Tohá aclaró que el presidente Gabriel Boric supo desde un inicio sobre la relación descartando también que el mandatario se haya hecho algún problema con la relación.

“Yo misma se lo conté (a Boric) y Mario también se lo contó. No era algo escondido. Lo sabía mucha gente. Públicamente, salimos juntos, lo que pasa es que nunca hicimos un anuncio. No nos parecía que correspondiera. Lo queríamos manejar en una esfera bien personal”, aseveró.

Y agregó: “Desde el comienzo despejamos eso. No hay ninguna incompatibilidad, porque entre los ministros no hay dependencia ni jerarquía. Tampoco había intereses contrapuestos, porque los ministros tienen intereses comunes que son implementar las decisiones del Presidente”.