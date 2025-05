Mario Marcel responde a críticas por relación con Tohá y niega conflicto de interés: “Seré muy cuidadoso en todo lo que viene”

El ministro de Hacienda habló por primera vez sobre su relación con Tohá y sostuvo que “el país y los chilenos no tienen dudas sobre cuáles son las prioridades en los recursos públicos, y es a eso a lo que he estado contribuyendo”.

Mario Marcel. Agencia Uno.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a su relación sentimental con la ex titular del Interior y abanderada presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

En este contexto, el secretario de estado descartó la existencia de algún conflicto de interés ante las críticas que han surgido en el mundo político y aseguró que continuará con el deber de prescindencia.

“El presidente (Gabriel Boric) ha ido muy claro sobre la prescindencia de los ministros y ministras en la campaña electoral. Yo no he participado en ninguna campaña electoral y no he emitido comentario alguno de candidatos. Pretendo seguir siendo de la misma manera”, partió diciendo Mario Marcel.

Siguiendo en esa línea, el ministro de Hacienda enfatizó que “cuando se me ha preguntado por temas que plantean candidatos, yo he tratado de referirme más bien al tema de fondo, más que a un candidato en particular. Por supuesto que seré muy cuidadoso en ese sentido en todo lo que viene. Pero por supuesto que yo tengo que hablar por la conducción económica”.

A lo que agregó: “Los otros temas son personales de la vida privada, mi tarea en Hacienda es plena, así ha sido y seguirá siendo”.

¿Qué dijo Mario Marcel ante cuestionamientos sobre posible conflicto de interés por relación con Carolina Tohá?

Reforzando lo anterior, Marcel insistió que esta situación no lo deja incómodo “porque nunca he sentido que haya conflicto de interés”.

En ese sentido, manifestó que “si quisiéramos ligar el tema a la asignación de recursos, todos sabemos que la seguridad pública es la prioridad ciudadana. Me preguntaría qué habría tenido que hacer (mientras Tohá era ministra del Interior), ¿restarle recursos a seguridad ciudadana? El país y chilenos no tienen dudas sobre cuáles son las prioridades en los recursos públicos, las prioridades en las políticas públicas, y es a eso a lo que he estado contribuyendo”.

“Mi actitud es seguir adelante en proyectos que beneficien a Chile”, complementó el secretario de Estado.