Respeto a la vida privada y críticas por posible conflicto de interés: las reacciones del mundo político a la relación de Tohá y Marcel

Carolina Tohá y Mario Marcel. Agencia Uno.

Luego de que la carta presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, transparentara su relación con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, han surgido múltiples reacciones en el mundo político, que van desde la defensa de la vida privada hasta los cuestionamientos por un posible conflictos de interés, teniendo en cuenta que la militante del PPD se desempeñaba como ministra del Interior.

Bajo este contexto, el secretario general de la UDI, diputado Juan Antonio Coloma, sostuvo que “aquí uno puede entender lo virulento de los ataques de Mario Marcel a todas las propuestas económicas de Evelyn Matthei. Uno no puede tener claridad de si lo hacía en su rol de ministro de Hacienda o respecto de la cercanía que tiene con Carolina Tohá. Esto dificulta a futuro cualquier tipo de conversación en materia económica en nuestro país, toda vez que se van a confundir o traslapar las opiniones técnicas con opiniones personales, que obviamente terminan por influir en las opiniones que pueda hacer el ministro de Hacienda”.

Por su parte, el parlamentario Miguel Mellado (RN) planteó una interrogante en relación a la gestión de Mario Marcel en el Gobierno. “Hay que ver es si las acciones de Marcel tuvieron algún sesgo en la asignación de recursos”, cuestionó el diputado.

Otro que cuestionó a Tohá y a Marcel por su relación fue el diputado Agustín Romero (Partido Republicano), quien expresó que “es legítimo que surjan dudas sobre la objetividad en el debate público”.

“Mario Marcel debió haber salido del gobierno hace tiempo por su pésimo manejo económico y el legado de miseria que le deja al próximo gobierno. Ahora bien, si el ministro Marcel quiere participar activamente en la discusión electoral, lo correcto —como cualquier autoridad del Ejecutivo— es que deje su cargo“, añadió.

Descartan conflicto de interés por relación entre Carolina Tohá y Mario Marcel

Por otro lado, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien también es uno de los voceros de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sostuvo: “Políticamente corresponde debatir cuáles son las propuestas que cada candidato o candidata tiene para Chile. La vida privada de cada uno es eso“, expuso en Mesa Central de Canal 13.

A lo que agregó: “Quizás el único reproche que le puedo hacer a la exministra Tohá es que, con ese nivel de llegada en el Ministerio de Hacienda, debió haber conseguido más plata para Carabineros”, dijo en tono de broma.

Por su parte, esta mañana el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), afirmó en conversación con Radio ADN que “a mí no me causa ningún problema. Yo creo que los dos tenían cargos relevantes en el país. Yo por lo menos nunca vi que Marcel le diera más patas a seguridad y a los temas que está Carolina Tohá trabajando. No lo vi nunca”:

Con respecto a un posible conflicto de interés, el senador comentó que “no hay que buscarle la quinta pata al gato porque no la tiene. No tiene nada que ver en la campaña, y si es pareja a Carolina Tohá es problema de él y nosotros no tenemos nada que meternos en eso (…) A mí me tocó trabajar más de tres años con Carolina Tohá y jamás vi una cosa irregular en este sentido. Nunca”.

La defensa del Gobierno a la relación Tohá-Marcel

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también abordó este tema durante esta jornada y aseguró que “a mí me tocó trabajar con ambos estrechamente en el gabinete, y sé del profesionalismo de ambos”.

Siguiendo en esa línea, el secretario de Estado manifestó que “todas las decisiones se hicieron sobre la base de criterios que tienen que ver con lo que era mejor para el país”.

Asimismo, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, en conversación con Radio Futuro precisó que “es un tema de la esfera privada de la vida de las personas. La candidata tomó la decisión de revelarlo, pero es un tema que es de la vida privada y no me corresponde a mí estar comentándolo”.

En cuanto a un posible conflicto de interés, Lobos dijo: “Todos los ministros, no solo el ministro Marcel, sino todos los ministros, tenemos un deber de prescindencia y, por tanto, estamos llamados a respetarlo cabalmente y no me cabe ninguna duda que el ministro Marcel lo hará”.