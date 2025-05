UDI va a la Contraloría por relación de Marcel con Carolina Tohá: apuntan a “ataques” contra Matthei

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) despacharon a la Contraloría General de la República antecedentes que darían cuenta de “ataques” contra la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, actual pareja de Carolina Tohá.

De acuerdo a lo confirmado desde el gremialismo, la medida fue adoptada por los legisladores Henry Leal, Felipe Donoso y Marlene Pérez, luego de que la ex ministra del Interior confirmara su relación con el titular de Hacienda.

En el texto, los diputados recalcaron que Marcel ha criticado en varias ocasiones a la ex alcaldesa de Providencia. Una de ellas fue en febrero pasado, después que Matthei cuestionara el crecimiento del 2,6% registrado por el país en 2024, a lo que el ministro respondió que “la respuesta a las tensiones fiscales no puede ser ni el voluntarismo ni la motosierra“.

También hicieron referencia a la respuesta del ministro en marzo frente a las críticas de la candidata de Chile Vamos por la masiva creación de empleos públicos, lo que tildó de “imaginación”.

El último episodio aludido por los diputados de la UDI en el material enviado a la Contraloría dice relación con los dichos del titular de Hacienda frente a la crítica de Matthei por no acoger lo aconsejado por el Consejo Fiscal Autónomo en torno a recortar el gasto público en 2025, ocasión en la que Marcel planteó que él optaba por creerle a una “clasificadora de riesgo” en vez de “a alguien que está haciendo una campaña electoral”.

UDI exige que Marcel se abstenga de opinar sobre Matthei

Respecto del vínculo entre la candidata del PPD y el ministro, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, manifestó que “yo no me voy a meter en las relaciones personales de Carolina Tohá y Mario Marcel“, mientras que la vicepresidenta de la colectividad, María José Hoffmann, sostuvo que “uno no puede sino felicitarlos por una relación privada“.

Sin embargo, ambos dirigentes del gremialismo apuntaron que aquello pone en entredicho cualquier comentario de parte de Marcel sobre la candidata de Chile Vamos.

En ese sentido, Coloma manifestó que la relación entre el titular de Hacienda y la ex ministra sirve para “entender los virulentos ataques de Mario Marcel al programa económico de Evelyn Matthei“.

“Obviamente tiene cercanía personal con la campaña de Carolina Tohá y esto en parte podría explicar los ataques virulentos, a ratos injustos que el ministro Marcel ha lanzado en contra de Evelyn Matthei en forma reiterada y persistente“, argumentó el dirigente de la UDI.

En esa línea, Coloma dijo que “si es que va a seguir en el cargo, eso depende del presidente Boric, pero al menos uno le pediría prescindencia, porque hasta el momento hemos visto ataques directos a la candidatura de Evelyn Matthei, porque sabe y saben en el Gobierno que es la campaña que los va a derrotar en la segunda vuelta presidencial”.

Por su parte, María José Hoffmann exigió “la más absoluta prescindencia por parte del ministro Marcel. A partir de hoy el ministro no puede pronunciar una sola palabra, no solamente, porque la ley se lo exige, sino porque se ha revelado la relación de pareja que tiene con una candidata. Hoy corresponde con mucha más razón que omita cualquier tipo de comentario con respecto a la campaña de Evelyn Matthei”.