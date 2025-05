Kaiser y las encuestas: por qué las dejó de considerar y la presión para que se baje si continúa cayendo 

“Ya nos referimos a encuestas esta semana. Les pido disculpas, pero no nos vamos a seguir refiriendo a diario del mismo tema”. Con esas palabras el equipo de Johannes Kaiser descartó abordar los resultados de la recién publicada encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Pese a que el abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL) se posicionó en tercer lugar superando a la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, la CEP confirmó una tendencia que ya se venía viendo hace ya varias semanas: José Antonio Kast se consolida en el segundo lugar tras Evelyn Matthei, quien no suelta la primera posición.

Desde el comando de Kaiser aseguran que no les preocupan las encuestas. Es más: el candidato ya ha comenzado a cuestionarlas, pese a que en febrero de este año se autoimpuso un piso de 18% en las menciones para competir en la primera vuelta de noviembre.

“Esto va a depender de si podemos llegar a 18% o 20% de respaldo. En ese caso, nosotros nos vemos en la obligación de representar a esos votantes en una carrera presidencial”, dijo Kaiser hace un par de meses.

Sin embargo, desde esa declaración varias cosas han cambiado en el escenario presidencial. Y hoy, los nacional libertarios insisten en que llegarán si o si a la papeleta de noviembre.

Por qué Johannes Kaiser dejó de considerar las encuestas

La mejor medición de Johannes Kaiser fue hace casi un mes, el 11 de abril, cuando Cadem lo posicionó en 15% de las preferencias presidenciales ocupando el segundo lugar tras la candidata de Chile Vamos y superando a Kast.

Los meses previos también fueron buenos para Kaiser. Otros sondeos como Criteria o Black & White lo dejaban en segundo o incluso primer lugar.

Esos buenos resultados sirvieron para impulsar la candidatura, llegar a más militantes, y tener un buena posición negociadora con el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, fuerzas con las que hoy el PNL negocia una lista parlamentaria única.

Sin embargo, durante las últimas semanas y de acuerdo a varios sondeos, Kaiser cayó al tercer —o cuarto lugar, según a qué sondeo se consulte—, lo que ha reavivado las presiones y llamados para que se baje.

“Yo sigo pensando que lo más probable es que Johannes Kaiser se baje. Y se baje porque si usted ve las últimas encuestas ha ido denotando un estancamiento”, dijo el diputado Diego Schalper, vocero de Evelyn Matthei.

La respuesta no se hizo esperar por parte de Kaiser: “El diputado Schalper sostiene que ve como probable que yo baje mi candidatura. Yo veo como más probable que Diego no sea reelecto”.

Antes, Kaiser ya había reiterado que no se iba a bajar, aludiendo a que ya no considera que las encuestas, ya que éstas responderían “a distintos intereses” y que en este punto su candidatura es indeclinable.

“Este debate de sí me bajo o no me bajo, está generando un ruido innecesario. En la medida en que las condiciones se mantenga tal como están en este momento, yo no me voy a bajar; si cambian para peor, no me voy a bajar; y si cambian para mejor, tampoco me voy a bajar”, ratificó Kaiser.

Por otro lado, desde los libertarios aluden que a pesar de que en las encuestas se puede ver una “pequeña caída”, en el partido se percibe todo lo contrario: un alza en militantes y participación.

Eso esperan que se traduzca en la época de campaña ante la necesidad de movilizar gente en todas las regiones. Además, en el partido aluden a supuestos “sondeos internos” en que aún Kaiser estaría por sobre los 20 puntos.

El cálculo en caso de que Kaiser se baje

Si bien el Partido Republicano ha evitado hacer presiones públicas para que Kaiser se baje, en la tienda liderada por Arturo Squella saben que si el líder de los nacional libertarios se baja se abre una ventana de oportunidad para que Kast pase a segunda vuelta.

El cálculo es simple: Tohá hoy aparece en tercer lugar según Cadem, pero con la expectativa que posiblemente gane la primaria y sea candidata única de la Alianza de Gobierno. Esto, podría consolidarla como la segunda mayoría ante la división de la derecha.

Además de Matthei, Kast y Kaiser, por la derecha se presentaría Ximena Rincón (Demócratas), Franco Parisi (PDG) y Francesca Muñoz (PSC).

Eso sí, voces de la llamada “Nueva Derecha” —nombre que se le dio a la alianza de los republicanos, nacional libertarios y social cristianos— aseguran que lo más probable es que Muñoz se baje. Esto, ya que su candidatura tendría la intención de ser una herramienta de negociación para la elección parlamentaria.

Ante ese escenario, los republicanos saben que la mejor opción para ellos es que Kaiser se baje.

Según comentan fuentes del sector, las conversaciones para que eventualmente se baje Kaiser se darían en agosto, cuando esté a punto de finalizar el plazo para inscribir candidaturas presidenciales.

Con la lista parlamentaria amarrada, y con un descenso aún más pronunciado en las encuestas, los republicanos ven posible que Kaiser termine bajando su candidatura presidencial.

En ese escenario, Kaiser ya tendría un destino: competir por la senatorial de La Araucanía.