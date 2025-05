Ley de Fraccionamiento Pesquero: Grau aseguró que se puede solucionar el error de las cifras

Grau se mostró optimista de poder enmendar la equivocación. ARCHIVO.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, volvió a referirse este domingo al error de las cifras sobre la captura de merluza común del año anterior que fueron entregada por parte del subsecretario de pesca, Julio Salas, en el marco de la discusión de comisión mixta sobre la Ley de Fraccionamiento Pesquero, y tras aseverar que se trató de un hecho involuntario, se mostró optimista de poder enmendar la equivocación.

“Es un error importante, pero acotado y que se puede solucionar“, planteó Grau en conversación con T13, y argumentó que el desacierto estuvo en la utilización de un número antiguo por “los equipos que prepararon esa presentación” para la comisión.

La semana que terminó la equivocación provocó el anuncio de cierre por parte de la empresa PacificBlu, debido a la imporante reducción de la cuota de fraccionamiento para el sector industrial de pesca.

“Más allá de ese error, el subsecretario ha hecho un trabajo que ha permitido un avance histórico en esta materia y lo que corresponde a él y a mí, es solucionar las consecuencias de este error”, agregó el secretario de Estado.

Posteriormente, Grau reconoció que estará presente para entregar las cifras reales: “Vamos a ir juntos a la comisión del martes y allí vamos a presentar el dato formal, el dato correcto (…) Aquí hay que salir con mucha transparencia y posteriormente discutiremos en la comisión cómo solucionar esto“, detalló.

“La forma más simple sería repetir la votación, que no es tan fácil ya que requiere unanimidad de los parlamentarios (…) en caso que eso no ocurra, buscaremos otras maneras“, añadió.

Los acuerdos

En esa misma línea, el titular de Economía defendió la labor de Salas en lo que ha sido la tramitación de la ley, resaltando que hubo un gran acuerdo con 21 de las 22 pesqueras involucradas.

“El foco nuestro es reconocer este tema, plantear al país que es súper acotado, y que no compartimos… como esto no tiene nada que ver con ninguna de las otras 21 pesquerías, y tenemos ese acuerdo histórico, trabajemos bien, cuidemos eso que es muy importante para el país (…) tenemos una ley hoy que por los distintos actores no se considera legítima (…) necesitamos darle estabilidad al sistema y que sea más justo y eso consigue este proyecto para 21 pesquerías”, puntualizó el ministro de Economía.