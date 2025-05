Casa de Allende: ex ministra Marcela Sandoval dijo que se advirtió a Presidencia del “conflicto de interés”

La ex titular de la cartera dijo que dicho conflicto de interés fue advertido por “los jefes de gabinete de Cultura y de Bienes Nacionales”.

Marcela Sandoval asistió este lunes a la Comisión Especial Investigadora. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Ministerio de Bienes Nacionales advirtió en reiteradas ocasiones a Presidencia el “conflicto de interés” en torno a la compra de la casa del ex presidente Salvador Allende, de acuerdo a lo manifestado por la ex titular de dicha cartera, Marcela Sandoval, durante su asistencia a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados.

No obstante, la ex secretaria de Estado descartó en la instancia que la repartición haya alertado de una inhabilidad inconstitucional. “Nunca se mencionó. No estuvo dentro del arco de advertencias que circuló en el Ministerio de Bienes Nacionales“, aseveró.

Al ahondar en el tema, reveló que fue la división jurídica de la cartera que ella dirigía la que identificó posibles casos de “negociación incompatible” y “conflicto de interés”, y que aquello fue advertido por “los jefes de gabinete de Cultura y de Bienes Nacionales”.

“Se les dice en esa primera instancia que son temas que se van a ver en el desarrollo de la tarea, pero que se van a comunicar con las respectivas ministras para informarles que esta tarea va hacia adelante, porque hay un presupuesto asociado, un presupuesto que la ejecución presupuestaria debía hacer antes de fin de año”, explicó la ex secretaria de Estado.

Añadió que “en ese sentido, después las segundas aprehensiones desde el ministerio que me levantan los equipos técnicos son los plazos“.

Marcela Sandoval le dijo a la comisión que las observaciones de los expertos del ministerio “no tenían que ver solo con los aspectos administrativos respecto a los plazos, sino también con aristas comunicacionales, aristas políticas y aristas jurídicas“, que apuntaban esencialmente al conflicto de interés.

La respuesta del ex asesor presidencial a Marcela Sandoval sobre la compra de la casa de Allende

La otrora ministra de Bienes Nacionales además planteó que fue el ex asesor presidencial, Leonardo Moreno, quien le recalcó la necesidad de concretar la compra de la casa del ex presidente Allende en noviembre.

Sostuvo que cuando ella le mencionó su preocupación por los aspectos comunicacionales y políticos del tema, Moreno le respondió que el rol del Ministerio de Bienes Nacionales “era administrativo y que las aristas políticas y comunicacionales iban a ser resorte de otras instituciones, de otras autoridades“.

“En términos retrospectivos debí ser más insistente en esas advertencias que se hicieron desde el Ministerio de Bienes Nacionales”, admitió Sandoval.